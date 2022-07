La hostelería gijonesa pide cambios en las fechas de los festivales ante la pérdida de clientes

Establecer una regulación para evitar que coincidan dos grandes festivales a la vez como Metrópoli o la Semana Negra, reducir el número de verbenas en barrios y parroquias y estudiar una descentralización de los grandes eventos para que la ola de público que atraen también salpique a los negocios de los barrios. Esas son algunas de las peticiones que tiene la hostelería gijonesa tras una semana en la que, a pesar del buen tiempo y la llegada de turistas, la clientela ha estado a la baja y se han sentido muchos huecos vacíos en las terrazas. Muchos propietarios de negocios achacaron este bajón a la concentración de público que se está dando en las alas de la urbe con Metrópoli en el recinto ferial Luis Adaro y la Semana Negra en Naval Gijón. "No deberían coincidir", apuntaron.

De esta situación ya alertó Ángel Lorenzo, el presidente de Otea Gijón, que reconoció que la hostelería "estuvo bastante a la baja" la pasada semana debido al Metrópoli y la Semana Negra. El líder de la patronal en la ciudad aplaude y reconoce la importancia que tienen estos dos eventos. "Son festivales buenos para los ciudadanos, dan un ocio diferente, pero dejan la ciudad vacía porque todo el mundo va para allá", analizó. "Eso, unido a todas las fiestas patronales de barrios y parroquias que hay todos los fines de semana hacen que las buenas previsiones de este verano se estén truncando", alertó. Lo que solicitó Lorenzo es estudiar fórmulas de regulación "para que todo sea compatible" y lograr que la hostelería "no sea la gran damnificada".

Este mismo análisis lo comparten hosteleros de todo tipo. Estos últimos días, la Ruta de los Vinos presentó un aspecto nocturno menos pujante que en otras ocasiones. También se notó a la hora del vermú, cuando esta zona suele ser un hervidero de gente. Lo notó por ejemplo Geli Zarracina, que ayer tenía huecos libres en su local antes de la hora de comer. "Se reparte demasiado la gente y los que perderemos somos los bares, que pagamos impuestos todo el año", afirmó. "Hay que buscar una fórmula para regularizarlo porque luego el público de la Semana Negra no suele consumir mucho. Hay que buscar un turismo para Gijón que mueva. También se podrían hacer en otras fechas, como en septiembre", barajó.

El descenso de clientes también se ha visto estos días en el barrio de El Carmen, donde el viernes entraron en vigor los cortes de tráfico para tratar de dinamizar la hostelería de la zona. El viernes, cuando este corte se hizo efectivo, prácticamente todas las terrazas del barrio estaban semivacías. "En El Carmen se ha notado mucho, lo comentamos todos los bares", explicó Gianina Pirvu, que regenta la vinatería Bohéme. "Se han solapado Metrópoli y Semana Negra y entendemos que la gente vaya porque es algo que gusta. Hay demanda, pero se pueden buscar otras fechas o buscar que no coincidan. Son eventos buenos para la ciudad", expresó.

En una línea similar se mostró Francisco García, el propietario de la discoteca La Buena Vida entre otros locales. "Los horarios de los festivales nos matan. No tengo nada contra ellos, de hecho presta ver la ciudad tan llena, pero luego se juntan con las verbenas que acaban a las cuatro de la mañana y dejan muy poco margen a la hostelería", concretó. "Tiene que haber muchos eventos en la ciudad, eso es bueno, pero no tan concentrados. No está bien regulado", dijo. En las barrios también se nota. "Las tardes son la muerte. Hay que mirar por la gente de la periferia y descentralizar los eventos", reclamó Verónica Menéndez, del Coto Baruyu, en Perchera. "Otros años teníamos gente igual. Ahora, la gente sale pero tiene menos dinero. Eso sí, creo que no deberían coincidir en el mismo fin de semana dos festivales", finalizó Irene González, del Niord, en La Arena.