La noria: el mayor icono

La Semana Negra, uno de los eventos culturales más concurridos del año, regresó el pasado viernes por todo lo alto. Aunque si hablamos de altura, la noria es la estrella de esta celebración. Sea de día o de noche, estés fuera o dentro del antiguo astillero de Naval Gijón, los 54 metros de altura de la estructura no pasan desapercibidos al ojo humano. Tampoco sus luces o las más de 40 cabinas que se balancean al son del jolgorio de la música, acompañado de sonidos eufóricos de quien vive la experiencia. "Es todo un icono", apuntan los visitantes.

"La noria es todo un símbolo en esta fiesta, siempre la ponen", aseguró Marta Millán, una gijonesa nada más bajarse de la atracción. "Es muy bonita; una vez estás en la parte alta puedes ver el mar desde arriba", relató con entusiasmo. Además, ahora que no es necesario subir a esta atracción con la mascarilla "puedes oler el salitre que viene con el viento. Da la impresión de que estás conectado", describió Millán.

Por su parte, Javier Camino que esperaba a que su nieta, Valeria, terminara el recorrido, confesó haberse subido "una vez". "Pero ella –su nieta– lleva ya lleva dos viajes", relató, mientras, Valeria, se acercaba a él con cara de emoción. Una experiencia parecida vivió Lorenzo Silva, que aguardaba también a que su nieta, acompañada de sus padres tocara tierra firme. "Disfruta mucho de esta atracción", atestiguó Silva, en alusión a su nieta. "Tiene ocho años pero le encanta subir, yo no me animé porque me da miedo", confesó con una sonrisa.

Y no solo triunfa entre los más pequeños, el grupo de gijoneses de Aarón Fonseca, Alejandro Costales y Sofía García, aseguraron que la noria es la atracción que más les gusta. "Das vueltas un buen tiempo y no te mareas mientas estás arriba", justificaron. Y, aunque acababan de bajar de la atracción, no descartaban la posibilidad de "volver a subir" a lo largo del día. Eso sí, a pesar de que la atracción tiene su predilección desde hace tiempo, reprocharon que "este año el precio de las entradas es más caro, el año pasado una entrada costaba 3’5 euros, ahora son 5 euros".

Presentación de "Poetas del crimen por la paz"

El Museo Barjola acogió ayer la presentación del libro "Poetas del crimen por la paz", una antología del género negro cuyos beneficios serán donados a ACNUR para ayudar a Ucrania. En la imagen, por la izquierda, Paco Gómez Escribano, Carlos Salem, Lluna Vicens y José Luis Muñoz.

Un descenso al infierno visto por Artigue

El autor leonés Luis Artigue, en la imagen junto a Ana Merino, presentó ayer en la Semana Negra su nueva obra, "Ficción para multitudes", editada por Pez de Plata. El libro trata sobre un dibujante de historietas que fallece por covid y emprende un viaje al infierno para buscar a su padre.