El presidente del PP de Gijón, Pablo González, estalló hoy contra el exportavoz municipal del partido, Alberto López-Asenjo y la campaña «muy agresiva desde el anonimato, totalmente cobarde, porque los medios transmiten, pero transmiten algo que no se sabe quien lo produce, aunque se puede intuir» contra su persona en la que le atribuyen supuestas irregularidades en la transferencia de fondos de grupo municipal del PP al partido cuando él fue portavoz del mismo, en las liquidaciones y pago de seguros sociales de trabajadores del grupo municipal del PP y en los motivos de la destitución de Asenjo como portavoz municipal, además de acusarle de supuestos intereses personales en empresas, que él quiso ayer desmentir.

Pablo González convocó una rueda de prensa para abordar una situación de la que se confesó «harto» y en la que sólo citó una vez por su apellido a Asenjo, refiriéndose en varias ocasiones más al mismo como «el concejal tránsfuga» en alusión a su abandono del grupo municipal del PP tras haber sido destituido como portavoz.

El líder del PP de Gijón, que tiene aspiraciones a ser el próximo candidato de su partido a la Alcaldía, comenzó señalando que «tengo que decir que estoy sufriendo un acoso judicial con mucha inquina, obsesiva para desacreditarme a mí personalmente y al Partido Popular. Sufro calumnias, sufrimos calumnias, injurias, mentiras, atribuciones de delitos. Lo sufrimos, lo sufro personalmente en círculos personales, políticos, sociales, también en medios de comunicación», considerando que se ha anunciado la presentación de «querellas y denuncias que estoy sufriendo, que puedo definir claramente como instrumentales, cuyo objetivo no es lo que se dice en la querella, si no básicamente hacer daño, para airearlas por medios digitales, por redes sociales».

El líder de los populares gijoneses fue enumerando las «cuatro grandes mentiras» que circulan sobre él, argumentando contra cada una de ellas.

La primera es la relativa a la contabilidad del grupo municipal del PP en el anterior mandato, donde fue concejal los cuatro años y portavoz el último de ellos. «El dinero que se transfirió desde el grupo municipal al partido –algo que está contemplado en la propia ley de financiación de los partidos políticos como una fuente de financiación de cualquier partido político– se hizo mediante transferencias bancarias del grupo municipal a este partido. El partido aportó las facturas de ese dinero para poder cuadrar el círculo. Todo esto se comunicó voluntariamente al la Intervención Municipal», señaló, recalcando esa voluntariedad en la entrega de la documentación ya que el Pleno no exigió la presentación de documentación alguna al grupo municipal. «No hay absolutamente nada que ocultar. La intervención lo revisó y no encontró absolutamente nada reprochable, porque si no ya lo hubiese dicho», remató, agregando que el PP publica en su web las aportaciones que recibe de sus grupos municipales de toda España.

Pablo González entregó a los medios de comunicación un resumen de los ingresos y gastos del PP de Gijón entre 2015 y 2019, señalando que «por cierto, tengo que decirles que en comidas casi no hay nada».

La segunda «leyenda, una mentira de las que indignan especialmente» respecto a la que quiso salir al paso el presidente del PP de Gijón es la relativa al pago de los seguros sociales de los trabajadores del grupo municipal en el mandato anterior, al final del cual «se liquidó a los trabajadores temporales que tenía el grupo municipal, que es una obligación. Ese dinero no lo transfirió el Ayuntamiento al grupo municipal, ese dinero nunca pasó del presupuesto municipal del PP ni a ningún otro grupo. Ese dinero, que es una obligación que había que pagarlo, faltaría más, ustedes dirán ‘¿y cómo se pagó?’ Bueno, pues se pagó con el dinero que tenía la cuenta en aquel momento. Se pagó y se liquidaron 6.578 euros a los dos trabajadores temporales que tenía el grupo municipal. Y ese dinero, que el Ayuntamiento no transfirió, se pagó utilizando el saldo que había en la cuenta. Precisamente por eso no había saldo para pagar los seguros sociales, que hubiese podido pagar perfectamente el grupo municipal posterior. Como no fue así, esos seguros sociales se pagaron en agosto del año pasado con fondos personales míos. Se pagaron 5.215 euros que estoy pendiente de recuperar».

Con ese pago, señaló Pablo González, no quedó nada pendiente del mandato en el que él fue portavoz municipal durante el último año, agregando que todo eso «se comunicó por escrito al portavoz cesado, al concejal tránsfuga, era conocido por escrito desde agosto de 2019, que estaba todo pagado y que además se pagó, con qué dineros y en qué fecha. Porque además se enviaron los documentos de pago», señaló el presidente del PP de Gijón, quien agregó que «aún a sabiendas de que esto era así, siguió la campaña mediática de acoso, de difamación, de desprestigio en todo Gijón y no sólo en todo Gijón».

«La tercera leyenda» a la que aludió Pablo González es la vinculación de la destitución de Asenjo con «una supuesta encuesta». Algo que negó. En ese sentido, el líder del PP anunció que esta misma semana pedirá a la Junta Local del partido autorización para hacer pública el acta de la reunión de este órgano en el que se analizó la situación del partido y del grupo municipal, tras la que se materializó la destitución de López-Asenjo.

Según el presidente local del PP, «el origen del cambio de portavoz es la información que pudimos conocer en aquella época, septiembre de 2021, información de concejales, grupo municipal, trabajadores, personas del partido, comunicando directamente lo que estaba pasando con el entonces portavoz. Esa información, que no es pública ni la voy a hacer pública tampoco, eso les puedo decir que justificó más que de sobra el cambio de portavoz». Según señaló ante los micrófonos Pablo González, el cambio no lo asumió el destituido que «al final tergiversa lo que ocurrió verdaderamente» aludiendo a supuestos agravios personales «desde el victimismo falso y equivocado».

El cuarto asunto sobre el que quiso salir al paso Pablo González es el «cóctel de informaciones diversas de supuestas empresas de las que yo ostento cargos y cobro subvenciones. Tengo que decirles, y además hay actas notariales de todo esto, que yo desde 2001 no tengo ninguna responsabilidad en ninguna empresa. Hace más de 21 años. No tengo ninguna firma y ninguna responsabilidad en ninguna empresa, salvo en una: el 3% del capital de una empresa familiar de Gijón que se dedica a una sola cosa, tiene como propiedad un local comercial de Gijón y lo alquila». A este respecto señala que el nombre de esa empresa, Panamá, responde al acrónimo de los nombres suyo, de su hermano y su padre, Pablo, Nacho y Manuel. «Pues a mí se me acusó de tener intereses inmobiliarios en Panamá. Estamos a ese nivel, diciendo cualquier cosa desde el anonimato para hacer daño, para desprestigiar, para manchar».

También se refirió a la comida de 500 euros con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida «y 60 personas más en un acto público, en un conocido local de Gijón, acto político que fue cubierto por los medios de comunicación».

En todo ese conglomerado de «mentiras para desprestigiar, manchar, hundir y machacar al Partido Popular en mi persona» desde el anonimato, el presidente de los populares gijoneses apuntó que «parece que ya se ha dado por parte del concejal tránsfuga un paso al frente y que presenta una querella criminal por uso de fondos del grupo municipal, apunta también una denuncia por malversación de dinero público y apunta también financiación ilegal del partido; eso lo dijo el otro día».

González señala que esa querella anunciada sólo busca «hacerle daño al PP en mi persona básicamente», argumentando que sólo se dirige contra él por el uso de los fondos del grupo municipal entre 2015 y 2019 cuando el grupo tenía tres concejales que «firmábamos los tres cualquier movimiento de la cuenta bancaria, no había tarjetas bancarias ni prácticamente pagos en efectivo»; que la denuncia por supuesta malversación por fondos públicos «que implica gestión de fondos públicos, que no era nuestro caso. Uno piensa que se dirige contra la Interventora municipal, contra el Concejal de Hacienda del periodo 2015-2019. Pues no, también contra Pablo González. ¿Porque era portavoz? Hubo dos portavoces en el grupo municipal esos años», pero sólo se dirige contra él; y respecto a la acusación de financiación ilegal del Partido Popular de la misma tendrían que responder el presidente y el tesorero del partido en aquella época, cargos que él no ostentaba y sin embargo es a él a quien se apunta.

«Gestión de los fondos del grupo municipal, denuncia por malversación y financiación ilegal del partido, ¡pero de qué va, hombre! Estamos en una campaña, insisto, de desprestigio y de acoso personal. ¡Ya está bien, ya está bien!, lo que no puede ser es que sigamos manchando y degradando la actividad política de Gijón precisamente por ese tipo de actitudes. Y aunque esto es anónimo, es evidente que hay personas detrás de todo esto. Y quien está detrás de todo esto sabe perfectamente y conoce perfectamente la información que les acabo de dar, la conoce de principio a fin e incluso así siguen con esa campaña personal», señaló Pablo González, quien advirtió que si bien las denuncias ahora son «anónimas», se va a defender y «cuando se vea la oreja de alguien, iré a por ese oreja, porque es importante defenderse con todos los medios que me permite la ley de cualquier ataque en estos términos de acoso y derribo».

A la pregunta de si va a iniciar acciones legales por las supuestas injurias y calumnias que mencionó, respondió que por el momento «no tengo persona contra la que ir» y en cuanto a la querella y denuncia ante el tribunal de cuentas, que firman personas concretas, señaló que «primero tienen que resolverse», recalcando además que «yo no soy parte de ningún proceso judicial, hasta ahora, nunca. No soy parte en nada relacionado con el Tribunal de Cuentas, ni soy parte en una supuesta falsificación de no sé que encuestas, ni soy parte en nada relacionado con no sé qué delito contra el honor, ni soy parte en una querella criminal. Hasta ahora nada. Pero sin embargo, la campaña cala y la campaña parece que Pablo González está en todos los líos, y no es así», apuntando, por ejemplo, que no es parte en el proceso de fiscalización abierto tras una denuncia en el Tribunal de Cuentas, ya que este órgano pregunta al Ayuntamiento de Gijón y es al Ayuntamiento al que Pablo González envía la información que le requiere al PP.

Sobre la querella, añadió que «si encima no se presentase, sería especialmente gravosa la situación, anunciarla y no presentarla. Pero desde luego la anunció, con lo que el daño mediático ya está hecho. Nos está afectando especialmente el daño mediático, el daño de reputación. A mí no me habrán escuchado referirme al señor Asenjo más que como tránsfuga, que es lo que es, pero nada más».

Respecto a si le han pedido explicaciones desde la sede nacional del partido o desde Asturias, respondió que «hace muchos meses que las di yo directamente, porque toda la documentación que entregué al Ayuntamiento, centenares de páginas, la tiene mi partido, faltaría más». También indicó que aunque los partidos son quienes deciden los candidatos, lo que está aconteciendo «nada de esto va a cambiar mi vocación, faltaría más», de ser el próximo candidato a la Alcaldía de Gijón por el PP.

De momento lo que sí anunció es su voluntad de ejercer el derecho de rectificación en los medios de comunicación que «participen como colaboradores de una campaña como la que les acabo de describir», añadiendo que «haré lo mismo con las campañas de desprestigio personal en esta ciudad. O sea, no voy a consentir que se siga poniendo a Pablo González y al Partido Popular como un trapo por todas las terrazas de Gijón. ¡Ya está bien!. Ya está bien de comentarios malintencionados a todas las personas de mi entorno. Ya está bien de contribuir que esta campaña siga adelante. Cualquier persona que tenga algo contra el PP o contra mi persona, ningún problema, que lo lleve a los tribunales y que dé la cara».