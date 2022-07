Podemos-Equo pedirá el próximo viernes en la comisión de Participación Ciudadana, Distritos y Obras Públicas la adecuada señalización de los baños públicos ubicados en el edificio de Salvamento de la playa de Poniente. La formación morada y verde advirtió de que, en los días de buen tiempo, se forman grandes colas frente al baño autolimpiable a causa del desconocimiento de los usuarios de la existencia de otros aseos en el edificio de Salvamento.

Esto es debido a que los baños se encuentran mirando al arenal, de espaldas al paseo y, por tanto, los bañistas que no se encuentran en ese punto o cerca del edificio no son capaces de ver los baños. Por ende, el objetivo de esta propuesta, según señaló la portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero, es conseguir que, tanto desde el arenal como desde el paseo, los viandantes puedan vislumbrar con facilidad la existencia de este servicio. La portavoz reprocha que su partido solicitó la puesta en marcha de este servicio ya en finales de julio de 2019 y que los dos años siguientes no se abrieron en la temporada de playa en los años 2020 ni 2021. "Se nos dijo que no estaba prevista su apertura porque a 20 metros hay un baño autolimpiable", recordó la portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero.