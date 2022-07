La adjudicación del torneo de tenis ATP al que opta Gijón se hará el próximo día 21

Se acaba la espera. La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) , el ente que organiza buena parte del circuito mundial, tiene previsto hacer oficial lo que resta del calendario de este año el próximo 21 de julio. Esta entidad quiere encajar nuevas fechas para varios torneos, entre cuatro y cinco. Gijón aspira a acoger una cita de la ATP 250, que podría ser, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, lo que antes era la Copa Kremlin, una cita que se desarrollaba en Moscú entre el 17 y el 23 de octubre. Si bien, no se descarta tampoco que pudiera ser otra cita del mismo nivel la que terminara por recalar en la ciudad. "Seguimos estando tranquilos. Insisto en que las posibilidades de Gijón siguen intactas", afirmó ayer el presidente de la Federación asturiana de tenis, Fernando Castaño, una de las entidades que junto al Ayuntamiento está pujando con fuerza para que esta competición llegue a Asturias.

La comunicación oficial de la fecha de estas nuevas competiciones así como el lugar donde se organizan se ha venido demorando en las últimas semanas. En un principio, se confiaba en que pudieran saberse a primeros de este mes. No fue así. El último cambio es que la Asociación de Tenistas Profesionales comunicará este jueves no, el siguiente, cómo queda la organización de competiciones en las próximas semanas. Medios de comunicación italianos dieron por hecho este fin de semana que la cita de Moscú, que dejará de organizarse en Rusia por la invasión a Ucrania, finalmente se desarrollaría en la ciudad italiana de Nápoles. No obstante, esta decisión todavía no es oficial y tanto la Federación regional de tenis como el Ayuntamiento se mostraron, como recogió este periódico, tranquilos ante esta posibilidad y confiados en que finalmente Asturias pueda acoger una cita de nivel 250. Es decir, del mismo nivel que la que había en Rusia.

El torneo al que aspira Gijón puntuaría por tanto para la clasificación tenística. Las competiciones más importantes son los cuatro Grand Slams. Son Roland Garros, Wimbledon y los Open de Estados Unidos y Australia. Estos, como la Copa Davis, los impulsa la Federación Internacional de Tenis (IFT, por sus siglas en inglés). Luego vendrían los ATP Masters 1000, como el Mutua Madrid Open. El siguiente escalafón son los ATP 500 como el Conde de Godó que este año ganó Carlos Alcaraz al gijonés Pablo Carreño. La siguiente categoría es el ATP 250. En España, se celebra uno en Mallorca a comienzos del verano. Los acogen además otras 40 ciudades del mundo. No solo en Gijón hay interés por organizar uno, a tenor de que con la guerra de Ucrania la mayor parte de organismo internacionales han decidido aislar a Rusia.

La hoja de ruta de la ciudad para ser sede de la cita lleva en marcha desde hace muchas semanas. El último gran paso se dio hace pocos días, en la comisión de Hacienda. El Ayuntamiento reservó 1,2 millones de euros de los cuales 600.000 serían para premios a los participantes. Para movilizar esta cantidad, el gobierno local tendría que hacer una modificación presupuestaria. El escenario aún no está decidido, aunque todo apunta a que podría ser el Palacio de los Deportes de La Guía. El recinto tendría la pista principal y tendrá otra auxiliar. El proyecto goza de gran apoyo a nivel regional con varios clubes y deportistas que han dado su apoyo.