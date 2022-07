"Asturias debe enfocarse en el teletrabajo para atraer emprendedores"

Roberto Álvarez Cadavieco, "Rori" (Gijón, 1990), es emprendedor. Se formó en Estados Unidos y vivió en Tailandia y en México. Ahora, da un nuevo paso en su carrera. Acaba de ser nombrado director general de Europa, Reino Unido, África y Medio Oriente de Jeeves, una importante plataforma financiera. Podría trabajar en cualquier parte del mundo, pero lo hace desde Gijón, desde su ciudad.

– ¿A qué se dedica Jeeves?

–Es una plataforma de gestión de gastos corporativos, un neobanco. Los emprendedores usamos mucho el "spanglish". Es una especie de "fintech". O sea, una plataforma de servicios financieros. Cualquier empresa a través de nuestra plataforma puede gestionar los gastos de varios tipos que se hacen a través de una tarjeta de crédito a través de nuestra plataforma. Permite emitir las tarjetas que tu quieras físicas y de estas, emitir un máximo de cien virtuales para dosificar los gastos de los empleados. Así, puedes limitar que una tarjeta se limite a gastar en marketing en Facebook y tanto dinero al mes. Así se clasifican los gastos y más fácil de gestionarlos sencilla y eficazmente.

–Es joven. ¿Cómo asume el puesto?

–Vengo preparándome desde hace años. He sido el director general más joven, con 27 años, que ha tenido Groupon, una empresa listada en bolsa en Chicago. Para ser director general de una empresa te tienes que rodear de la mejor gente posible en tu equipo. Sé dónde están mis virtudes y mis defectos y una de las cosas que hago es contratar al mejor equipo directivo posible. También suelo tener consejeros externos a los que recurrir cuando tengo un problema para llegar a una solución. Es un cargo de responsabilidad porque muchas personas dependen de mí, muchas familias. Muchas empresas dependen de Jeeves.

–¿Es mal momento para emprender con la crisis?

–Los tiempos de crisis son los mejores momentos para emprender. Me gusta traer soluciones a los problemas a través de la tecnología. Tenemos una solución buenísima para las empresas que están atravesando un momento regular. Toda esta plataforma de gestión de gastos es gratuita, como lo son también las tarjetas de crédito. Ofrecemos un "cash back" del tres por ciento de los gastos mensuales durante los tres primeros meses. A partir del tercer mes, devolvemos entre el uno y el tres por ciento. Dentro de la financiación de préstamos corporativos aún no hemos lanzado en España, pero vamos a tener unos intereses muy competitivos respecto a lo que ofrece el mercado.

–¿Qué empresas podrán beneficiarse?

–Vamos dirigidos a startups y Pymes que llevan operando más de dos años y con un capital social mayor a un millón de euros. Pero al final somos una plataforma financiera corporativa y nos dirigimos a cualquier empresa que necesite nuestros servicios. Cualquier emprendedor puede beneficiarse.

–¿Cómo ve a Gijón a nivel de emprendimiento?

–Soy un completo obsesionado del emprendimiento. Es la fórmula con la que se puede mejorar la economía de la ciudad. La pandemia ha traído el trabajo remoto. Es una solución muy buena para volver a hacer crecer la economía asturiana y gijonesa. Deberíamos de enfocarnos en ello para traer al mayor número de emprendedores posibles para que desarrollen sus negocios aquí. Aún hace falta educar a la gente que quiere emprender para que entiendan que no están solos. Hay muchos fondos, asesores y demás que están dispuestos a ayudar. Dónde empiezas el negocio no es una excusa. Hoy en día desde Gijón puedes crear una empresa para el mundo entero. Yo me he venido a vivir aquí.

–¿Cómo ha sido este regreso?

–Animo a todos los jóvenes a ello. Con la pandemia me vine a Gijón. Aposté porque lo que me hace feliz no es solo montar startups sino estar en lugar donde fui feliz y crecí. Quiero aportar a la economía de la región. Salir de España, de la zona de confort, me hizo ser más fuerte. Sacar las castañas del fuego sin ayuda de mi familia me ha permitido buscarme la vida para ir creciendo. Me fui a México y lo único que me hacía era tener ganas de crecer para volver a Gijón. Contribuir a Asturias y a Gijón y ofrecer en el próximo año 40 puestos de empleos en Europa, abrir tres oficinas regionales en Londres, Madrid y París es una satisfacción enorme.