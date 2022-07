Los festivales ven "positivo" no coincidir, pero consideran "difícil" reajustar fechas

Coinciden en el fondo, pero no en la forma. Los directores de Metrópoli, Marino González, y de la Semana Negra, Ángel de la Calle, están de acuerdo en que sería "positivo" evitar la superposición de las dos citas, pero ninguno se abre a cambiar sus fechas, como ha solicitado la hostelería local. Esta petición, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, busca evitar la pérdida de clientes en los bares. Otros promotores tampoco ven una solución sencilla. Los responsables del Festival Ye-Yé, Félix Domínguez, y de la CometCon, Héctor Lasheras, resaltan, con sus matices, en que los festivales han de ser en verano. Mientras, Ciudadanos, Foro, el PP y Vox exigieron al gobierno local, que ayer evitó pronunciarse sobre el tema, estudiar medidas para "evitar solapamientos". Podemos, por su parte, fue crítico con Otea por su postura con las fiestas patronales. La Unión de Comerciantes reconoció que el asunto no le afecta al nivel de la hostelería, pero pidió más control sobre algunos puestos de los festivales porque "en ocasiones no comercializan productos ilegales".

El asunto tiene casi tantas aristas como festivales. Marino González explicó que Metrópoli debe celebrarse tras San Juan ""para que sea esta fiesta la que de el pistoletazo de salida al verano y no nosotros". González recordó que la coincidencia con la Semana Negra "sucede todos los años". Respecto a la postura de la hostelería dice lo siguiente. "Nosotros estamos dos semanas al año. La hostelería, 52. El rendimiento de un negocio se debe medir por todo el año, no solo por dos semanas", aclaró. "Que haya eventos como el nuestro es un aliciente, porque hace que venga turismo", añadió. "Quizás sería necesaria una lectura conjunta entre Metrópoli, la Semana Negra y la hostelería para que todo el mundo saliera beneficiado", valoró.

Más claro aún fue Ángel de la Calle. "La Semana Negra no puede superponerse con nadie, porque llegamos primero y porque llevamos 35 años", matizó el director del certamen literario. De la Calle sí vio con buenos ojos no coincidir con Metrópoli, pero también se negó a cambiar las fechas de los actos en Naval Gijón. "Claro que sería mejor no coincidir. Es algo que siempre hemos dicho, pero insisto. Mantenemos las mismas fechas desde hace 35 años. Siempre estamos el primer viernes de julio si este no es día 1, ni día 2", explicó. Y fue a más. "Lo anunciamos con un año de antelación. Es más, cuándo será la Semana Negra del año que viene se conocerá este domingo", zanjó de la Calle.

Posiciones encontradas también tienen Félix Domínguez, director del Ye-Yé, el certamen de música mod que se celebra del 21 al 24 de julio, y Héctor Lasheras, el director de la CometCon, que será en septiembre. El primero fue comprensivo con la hostelería. "Si metes a 40.000 personas en un recinto no consumen en Gijón", analizó. Pero tampoco le ve una salida fácil al tema. "En Asturias, el buen tiempo no lo tenemos asegurado ni en verano, hacerlo en otra época es un suicidio. Además, es que es en verano cuando a la gente le gusta ir a estas cosas", valoró. Más irónico fue Lasheras. "Los festivales se hacen en todo el hemisferio norte cuando tocan, que es en verano", afirmó. "Regular cuando un promotor hace o no eventos es competencia del buen tiempo, que en Asturias escasea", finalizó Lasheras.

La oposición tampoco coincidió. La concejala de Ciudadanos Ana Isabel Menéndez demandó más coordinación a Divertia. "No es fácil por las fechas de los artistas, pero haciendo las cosas con tiempo habríamos ahorrado la triste imagen con la hostelería vacía", afirmó. "Es deseable que no coincidan para repartir la oferta. El Ayuntamiento colabora económicamente, en algún caso de forma importante, y debería interceder", apuntó el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador. El concejal de Podemos Juan Chaves fue crítico con Otea por su postura con las verbenas. "La programación veraniega municipal debe tender a la descentralización, pero los eventos mencionados no lo son. Vemos fuera de lugar que se mencione reducir las fiestas populares", dijo.

Ángela Pumariega, portavoz del PP, pidió una programación más coordinada. "No es comprensible que en julio se solapen dos grandes citas y que el Ayuntamiento abandone la segunda quincena de agosto", criticó. "Puede que no sea necesaria una regulación expresa para evitar que coincidan festivales, pero sí una buena planificación para desestacionalizar la afluencia de público", incidió. Eladio de la Concha, portavoz de Vox. Sara Menéndez, la presidenta de la Unión de Comerciantes, pidió un mayor control para algunos puestos de estas citas "porque en ocasiones no son fieles al espíritu del festival".