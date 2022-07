Adiós a Gilberto Lorenzo, vicario de San Lorenzo durante 44 años y cura en Santa Bárbara

"Manifestó una gran generosidad y siempre estuvo muy cerca de las personas, especialmente de las más vulnerables". Con esas palabras describió ayer el párroco de San Lorenzo, Jorge Cabal, a Gilberto Lorenzo Reigada, que falleció a los 86 años tras haber dedicado 44 a ser vicario del céntrico templo. También fue sacerdote en el poblado de Santa Bárbara. Natural de Osoño, un pueblo de Orense, se jubiló hace poco más de un año, en febrero de 2021, después de que sus fuerzas físicas comenzaran a disminuir. Su retirada fue emocionante, con una misa homenaje en la parroquia de San Lorenzo. Fue un hombre entregado a su labor, que desarrolló prácticamente hasta el último día de su vida. Hasta que su salud se lo permitió.

"La tristeza de la pérdida no se quita, pero los cristianos vivimos con la esperanza puesta de poder encontrarnos con él algún día", afirmó Jorge Lorenzo, ayer, pocas horas después de conocer la pérdida. Gilberto Lorenzo falleció en Villaviciosa. Deja varios sobrinos. Su funeral será mañana en la parroquia de San Lorenzo, a las 12.00 horas. Posteriormente, sus restos mortales serán enterrados en el cementerio de Osoño. Nacido en 1936, se ordenó como sacerdote por la Orden de La Merced en Santiago de Compostela en 1962.

Después, fue destinado a la diócesis de Málaga, donde estuvo hasta 1977, cuando recaló en Gijón. "Vino para cuidar a su madre, que enfermó y vivía en la ciudad", puntualizó Cabal. En la ciudad andaluza ejerció el ministerio, pero también la enseñanza. Impartió clases de Religión y Griego en el instituto Nuestra Señora de la Victoria. Todas estas labores las supo compatibilizar con la guía espiritual de las parroquias malagueñas de Alhaurín el Grande y Casares hasta el año que tuvo que arribar al Principado.

Desde muy temprano supo ganarse el cariño de los fieles del templo de la calle Covadonga y del poblado de Santa Bárbara. "Más de cuatro décadas como vicario parroquial dan para mucho", aplaudió Jorge Cabal. "Manifestó una generosidad grande en el servicio sacerdotal. La parroquia le está muy agradecida por su fidelidad durante tantos años y también por el servicio que dio a sus párrocos. Era un hombre que siempre estaba disponible. Siempre se podía contar con él", detalló Cabal.

Sus labores consistían en dar la misa de las 11.00 horas de la mañana todos los días. Además, estaba especialmente centrado en el cuidado de los enfermos. "Tenía especial dedicación a ellos. Les visitaba y llevaba la comunión y confortaba a aquellos que no podían salir de su casa", destacó el párroco de San Lorenzo. "Ese fue el rasgo más característico de su servicio a la parroquia", aclaró Cabal. En reconocimiento de esa entrega, el pasado 4 de febrero de 2021 a las 19.30 horas se celebró una misa en su honor, que sirvió como acto de despedida antes de una más que merecida jubilación. La eucaristía tenía como objetivo "reconocer una vida ofrecida por nosotros", como se recogió en su momento el boletín digital del templo próximo al paseo de Begoña.

Aquel homenaje fue especialmente emotivo porque, tal y como afirmó Gilberto Lorenzo en aquel momento, fue un poco sorpresa para él. "Yo no me esperaba esto, ha sido maravilloso. Pregunté a mis sobrinos y solo me dijeron que veníamos a misa, muchas gracias a todos", comentó en febrero del 2021. El acto estuvo limitado por la pandemia. De aquella, imperaban los cierres perimetrales. Estuvo conducida por Jorge Cabal y contó con la presencia del Arcipreste de Gijón, Juan Lozano. También por José Luis Fonseca, que fue el sacerdote que tomó el reveló del gallego en el poblado de Santa Bárbara. Además de aplausos, Lorenzo Reigada se llevó de aquella misa un cuadro de la fachada de San Lorenzo la que, junto al poblado de Santa Bárbara, fue casa durante 44 años y que ahora deja huérfana de su "generosidad" y vocación a los demás.