Las concejalas del PP alertaron de «falta de recursos» durante la etapa de Asenjo

Tres escritos remitidos al presidente del PP de Gijón, Pablo González, sobre el destino de los fondos públicos que el Ayuntamiento transfirió al grupo municipal del PP durante la etapa en la que Alberto López-Asenjo fue portavoz, así como quejas respecto a su estilo de liderazgo y a su habitual ausencia en reuniones de los órganos del partido, precedieron a la destitución del ahora edil no adscrito como máximo responsable de los populares en el Consistorio. Aquella destitución se le comunicó en una reunión con el propio González y el secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, el pasado 15 de septiembre (también asistieron las concejalas Ángeles Fernández-Ahúja y Ángela Pumariega, necesarias para aprobar el cese); decisión que fue ratificada al día siguiente por la junta local de la formación. Dos semanas después, Asenjo abandonó el grupo popular, permaneciendo en el Ayuntamiento sin representar a ninguna fuerza política.

Los escritos se rubricaron el mismo día y al siguiente de la celebración de una reunión de la junta local del PP, el 13 de septiembre pasado, en la que se hicieron reproches y se pidieron explicaciones al portavoz municipal, entre otras cuestiones por las relativas a las cuentas del grupo municipal. En el escrito remitido por las concejalas Ángela Pumariega y Ángeles Fernández-Ahúja, fechado el 14 de septiembre del año pasado, ambas ediles aluden a que «la falta de recursos en el seno del grupo municipal se traduce en una merma o cercenamiento de nuestra actividad política como concejalas». «En particular, en la proyección de nuestro mensaje político en los medios de comunicación», añaden.

El día anterior, la secretaria general del PP de Gijón, Cristina Villanueva; su coordinador general, Jesús Suárez; el vicesecretario general de Organización, Javier Brea; y el presidente de la comisión paritaria entre el partido y el grupo municipal, Fernando Goñi, habían enviado otro texto a Pablo González en el que se indicaba que «desde el inicio del presente mandato, las aportaciones del grupo municipal al partido han brillado por su ausencia, con la salvedad de los primeros meses de 2021, cuando se pasó una cuantía que resultaba insuficiente incluso para hacer frente al propio alquiler de la sede, que fue de nuevo interrumpida a partir de mayo». Y añadieron que la sede local se había visto obligada a solicitar reiteradamente fondos a la dirección regional para afrontar los gastos.

Los cuatro cargos del PP gijonés agregaban que «en el partido no se tiene constancia alguna de la contabilidad del grupo municipal correspondiente al segundo semestre del año 2019 y a la del pasado ejercicio 2020, tiempo en el cual Alberto López-Asenjo ha ejercido como portavoz del mismo». «Desconociéndose, por tanto, a qué se destinan esos fondos que suman, en conjunto varias decenas de miles de euros», subrayaron.

El tercero de los escritos rubricado también aquel 13 de septiembre corre a cargo de trabajadores del grupo municipal del PP. En él, se apunta, entre otros asuntos: «Lamentablemente, la portavocía y los recursos del grupo municipal se han convertido en una trinchera que no responde a nuestras siglas ni a ningún proyecto político, más allá de la proyección personal de quien la ostenta».

Las quejas ante el máximo responsable del partido en la ciudad no se circunscribieron a cuestiones económicas. En su escrito, las concejalas hablan de «un mandato cada vez más personalista» en el que «abundan las decisiones adoptadas de forma unilateral» por parte de Asenjo, al que atribuían «falta de diálogo» en vez de trabajo en equipo, lo que «deteriora el clima laboral». En cuanto a los cuatro cargos del PP, en su escrito también reprochan a Asenjo el no haber asistido a reuniones de juntas directivas y de la comisión paritaria sin llevar al Pleno cuestiones aprobadas en esta última. También le afeaban el guardar las distancias en numerosos actos públicos con otros representantes del partido, «llegando a no saludarlos».

El texto rubricado por trabajadores del grupo municipal atribuye a Asenjo «una actitud tiránica» tanto con las concejalas como con el personal del grupo. Y argumenta que el concejal consideraba «una deslealtad hacia su persona» cualquier colaboración con el partido. Los trabajadores lo calificaban como un «verso suelto» por distanciarse de «posiciones históricas del PP» en temas de ciudad y señalaban que su actitud hacia el gobierno local era de «sumisión», poniendo como ejemplo «su afición a escribir cartas privadas a la Alcaldesa o los concejales de gobierno para darles traslado de fallos en su gestión» en vez de denunciarlos públicamente. «Es un caso único e inédito que un partido de la oposición trabaje en la sombra para un gobierno de signo ideológico contrario sin obtener ningún rédito político a cambio», espetaban.

Los trabajadores del grupo municipal también señalaban que López-Asenjo tenía «vetadas» a las dos concejalas para la presentación de iniciativas plenarias y para la asistencia a actos «aunque ello suponga que se quede vacía la silla del PP». Y agregaban que «desde el primer minuto de su llegada a Gijón» hubo una «desconexión total» entre él y el partido. Además, le reprochaban que se sumara «como acompañante» a planteamientos de otros grupos del centro–derecha «como Ciudadanos o, especialmente, Foro». Y también «hacer un trabajo que luego se compartía con el resto de la oposición», incluyendo Podemos, «para que otros lo capitalicen a partes iguales que nosotros».