Las reseñas y comentarios en Internet se han convertido en una consulta habitual de los clientes para saber dónde ir. Muchas aplicaciones como Tripadvisor permiten crear un ranking de clasificación según varios factores: mejor valorados, cercanía… Pero no solo es importante el orden de aparición; importa también el número de comentarios en cada establecimiento.

En Google, la cosa es más sencilla. Los interesados pueden buscar el restaurante al que quieran acudir para encontrar su ubicación, horario, número de contacto, carta y precios o, en su defecto, las preguntas y opiniones de otros comensales previos. Las reseñas, además, miden la calidad del servicio y la comida, entre otros, con estrellas, las que se puede añadir un comentario opcional.

Los comentarios no son siempre positivos. Aunque muchas veces ayuden a un negocio nuevo a darse a conocer a través de un “boca a boca” virtual, hay otras ocasiones en las que pueden llevar al restaurante a la ruina. Muchos hosteleros que reciben comentarios negativos mantienen la misma queja: generalmente, la gente solo hace reseñas cuando han tenido una experiencia negativa. En otras ocasiones, los comentarios vertidos son falsos; las personas que los publican simplemente intentan llamar la atención sin haber visitado el negocio, pero esto es más difícil de detectar. Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes se han vuelto más habituales en Internet, que puede marcar el futuro del negocio a base de ganarse una fama positiva o negativa.

"Fuimos a cenar y nos dan un entrante con gusano corriendo por el plato, como única disculpa que saldría de las flores que lleva, que no pondrán flores en el resto de los platos. Los calamares congelados muy malos y unas patatas que en realidad eran de lo piel con mucho as salsa, todo pésimo, eso sí, nos cobraron como si fuera todo de calidad...no volveremos". Este fue el comentario que dejaron a un hostelero de Gijón, dejando claramente en evidencia la calidad del restaurante. El dueño no tardó en responder con una contundente contestación con la que quiso defenderse: “vergüenza nos da leer su comentario, gracias por no volver por nuestro local, comentarios como el suyo arruinan los negocios, que le vaya muy bien…”.