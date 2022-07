Marta Macho: "Las matemáticas convencen"

La matemática y divulgadora científica Marta Macho acudió ayer a la Semana Negra para ofrecer la ponencia "Cuentas y Cuentos. Matemáticas y Literatura". Marisa Serrano fue quien dio paso a esta bilbaína, que hizo hincapié en su labor de "acercamiento a las matemáticas" a todos los públicos, en especial a "aquellas personas que son más de letras". Macho entrelazó en su ponencia las matemáticas con la literatura y la poesía. "Son dos de mis pasiones; una con la que me gano el cocido y otra que me gusta mucho", explicó.

Aunque parezcan disciplinas muy dispares entre sí, ambas pueden entrelazarse si así lo desean. "Pueden pensar que las matemáticas son mundos diferentes, pero yo no creo que sean mundos distintos, son complementarios", apuntó la especialista. Además, aseguró que en el "día a día", esta ciencia es muy útil, aunque para ello, explicó, es importante cruzar la frontera que las separa de la mayoría de la población. Macho no quiso quedarse ahí, y como no hay mejor manera de entender los conceptos que con un ejemplo, puso varios. Así, se refirió a la obra "Alicia Volátil", de Sofía Rhei. Al inicio del texto, la autora le da al lector unas instrucciones a seguir: "abrir el libro, recortar y ponerse unas gafas bicolor", para luego jugar con la perspectiva. "Si miras con ambos ojos, la imagen aparece en 3D", explican las instrucciones. "Yo creo que Alicia era una pequeña científica que buscaba saber", se atrevió a aventurar Macho. También, según relató, se ocultan las matemáticas entre las páginas del "Planeta de los simios", de Pierre Boulle. Uno de los simios pretende captar la atención de una integrante del nuevo mundo al que ha llegado y, para ello, emplea el Teorema de Pitágoras. Así lo consigue.

"La verdad que las matemáticas convencen", aseveró la ponente. Eso mismo ocurre, según continuó relatando, en la obra "Marius", de Marcel Pagnol. En ella, se desarrolla un conflicto en el bar del protagonista, que lo solventa con una explicación matemática, "a través de la medida de los tercios". Marta Macho no se quiso marchar de la Semana Negra sin hablar de una de sus ramas favoritas, la criptografía, que emplea la teoría numérica para descifrar códigos. "Aparece en el día a día", aseguró. "Permite, sin ir más lejos, que cuando hacemos una transacción con nuestra tarjeta no nos roben fácilmente", explicó. La criptografía también aparece en la literatura de la mano de Edgar Allan Poe con "El escarabajo de oro". Según Macho, se emplea esta rama matemática para descifrar el mensaje oculto de un pergamino.

Y eso no fue todo. La bilbaína quiso también captar la atención de los asistentes con la topología, ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos. Para ello, hizo uso de la obra "Topología de una página en blanco", del gijonés Alejandro Céspedes. Este emplea la simetría, presenta un texto del revés que requiere de un espejo para poder ser leído, en este caso emplea una página metalizada.