El gobierno local de PSOE e IU no está dispuesto a plantear una modificación del Plan General de Ordenación (PGO) para que la explanada sobre el pozo de tormentas de Hermanos Castro –que aunque físicamente se vea como parking tiene la condición de zona verde en el documento de planeamiento aprobado en 2019– se consolide de forma permanente como zona de estacionamiento y posible escenario de actividades festivas, culturales y de ocio. Otra cosa es que se pueda usar como parking de manera excepcional en momentos concretos ya este mismo verano.

El rechazo a un cambio de uso en el PGO fue compartido con Podemos-Equo Xixón –para quien la actual situación es un desastre y tampoco ven necesario el nuevo vial previsto en la zona en favor del recinto ferial, como explicó Rufino Fernández– e hizo que la suma de los votos de la izquierda impidiera que saliera adelante esa propuesta formalizada desde el PP por Ángeles Fernández-Ahúja, y a la que se sumaron el resto de los grupos del centro derecha. Aunque Ciudadanos lo hizo con reticencias ya que, como explicó José Carlos Fernández Sarasola, "nosotros creemos que esto debe ser una zona verde pero ya que lo que se plantea es estudiar la posibilidad del aparcamiento, vamos a ver".

PP y Foro justificaron su cambio de criterio –ya que en su momento votaron a favor del Plan General, algo que no hizo el PSOE– en la nueva realidad de escasez de aparcamiento que han generado las políticas de movilidad del actual equipo de gobierno. "Ahora mismo es más prescindible una zona verde que un aparcamiento", explicaron.

Sí asumió el gobierno, a través del edil de Movilidad, Aurelio Martín, que el actual aparcamiento pueda abrirse al público en momentos "puntuales, excepcionales y justificados". Puso un ejemplo muy concreto: los tres domingos de agosto en los que la Feria de Muestras coincide con el rastro. Esos domingos el gobierno entendería que abrir el parking de Hermanos Castro sería la alternativa a tener inutilizado el del Palacio de Deportes. Pero nada más. Como recordó Martín el Plan de Movilidad habla de eliminar 1.439 plazas de aparcamiento pero de crear otras 7.200 y solo en el entorno del Molinón hay ya unas 2.300 disponibles.

Teniendo tan claro el gobierno que ese espacio debe ser zona verde, la siguiente duda de Fernández-Ahúja era saber la razón de que no se hubiera ejecutado ya y se mantenga, pero cerrado, el parking que dejó hecho la constructora del pozo de tormentas siguiendo las condiciones de un contrato previo a la aprobación del Plan General. "Aclárense, no se por qué no corrieron ya a hacer la zona verde", les afeó la edil del PP. "Se llama dinero", contestó desde su asiento la Alcaldesa.

"En el Muro puede haber un problema de incomodidad, pero no de seguridad", dice Martín

"En el Muro puede haber un problema de incomodidad pero no de seguridad, siempre y cuando se respete la señalización y la velocidad como en cualquier otra calle de Gijón". Así respondía ayer el edil de Movilidad, Aurelio Martín, a la concejala popular Ángeles Fernández-Ahúja para quien la obra de conversión del "cascayu" en un vial para el tráfico, exigida por orden judicial, no solo es "el mejor símbolo del sectarismo e insensatez" de este gobierno sino una "chapuza que a nadie ha dejado contento". Ahúja y Martín reprodujeron el debate mil veces repetido estos días. El representante del gobierno asegurando que la obra cumple lo marcado por la sentencia ganada por Stop Muro y que no daba lugar a otros opciones y la representante de la oposición asegurando que las alternativas existen ya que la única limitación era la demolición total. El PP defiende volver al diseño anterior del carril bici por motivos de seguridad. "No se puede soplar y sorber al mismo tiempo, lo otro serían más de 100.000 euros y tener el Muro en obras en verano, que tampoco les hubiera gustado. Usted no está preocupado por la seguridad de los peatones o los ciclistas, lo suyo es seguir armando lío", replicó el edil de IU a la popular.

"Ahora el árbol de Navidad va a ser símbolo religioso, ¡hombre, por Dios!", espeta la Alcaldesa

"Ahora el árbol de Navidad va a ser también un símbolo religioso, ¡hombre, por Dios!", se le oyó decir a la Alcaldesa, la socialista Ana González, justo cuando acababa el rifirrafe entre el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador y la del PSOE, Marina Pineda, a cuenta del reglamento de laicidad –o aconfesionalidad, como nombre alternativo que se baraja– que está elaborando el gobierno en cumplimiento del pacto político entre PSOE e IU. Pineda defendió en todo momento que el reglamento solo busca garantizar la neutralidad del Ayuntamiento frente al hecho religioso. "Ni tenemos previsto suspender la cabalgata de Reyes, ni las procesiones de Semana Santa, ni las fiestas de los barrios. Ni vamos a dejar de iluminar la calles en Navidad", replicó Pineda a Martínez Salvador, a quien acusó de "manipular las cosas e intentar inculcar miedo a la ciudadanía diciendo que vamos a prohibir a los niños ver a los Reyes Magos". "Pues si no van a dejar de hacer todo esto dejen de hacer el ridículo y metan el reglamento en un cajón. Que la Cabalgata es un acto religioso lo pienso yo y todo Gijón. ¿ A quién adoraban los Reyes Magos, al Pato Donald?", replicó el portavoz de Foro.