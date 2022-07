Agilizar la creación de aparcamientos disuasorios, garantizar que el tendido eléctrico puede cubrir los puntos de carga de coches eléctricos y vigilar calles “próximas a la saturación” por los cambios de la movilidad local. Estas son las tres grandes propuestas que el Colegio de Ingenieros de Caminos de Asturias han presentado al Plan de Movilidad Local, un documento que el colectivo aprueba por considerarlo "ambicioso" y en la línea de los cambios que otras áreas metropolitanas, pero que, a su juicio, no acaba de concretarse en un calendario de actuaciones.

Explican los ingenieros en su informe que el Plan de Movilidad es "muy amplio y ambicioso" y destaca que haga "hincapié en las especiales condiciones ambientales" de la ciudad en unas líneas estratégicas que el grupo resume en tres: reducir la presencia del vehículo privado en el centro, liberar espacio de aparcamiento en superficie y fomentar el uso de transporte público y en vehículos no motorizados. Sí matiza el grupo que algunas medidas, como el vial de Jove o el metrotrén hasta Cabueñes, "no son de directa gestión del Ayuntamiento" por lo que "difícilmente se puede establecer un escenario temporal" para la aplicación de dicho plan. Y es esa idea de líneas estratégicas pero no concretadas lo que el Colegio más echa en falta, ya que entiende que el plan "solo aporta el coste estimado" de cada propuesta sin una memoria económica que las justifique ni las programe en un calendario concreto.

Otra consideración que destacan los ingenieros son las plazas de aparcamiento en la ciudad. "Hay ciertas actuaciones que se proponen que solamente se deben llevar a cabo cuando hayan concluido otras", recuerda la entidad, que aclara: "Las plazas de aparcamiento en superficie no deberían eliminarse sin tener ejecutados los aparcamientos residenciales subterráneos o los aparcamientos disuasorios". El Colegio señala también que "no se entendería suprimir una arteria principal o secundaria sin tener establecido su ‘bypass’ definitivo" o una medida temporal para redirigir el tráfico. El Plan incluye restringir en parte el tráfico en vías como la avenida Príncipe de Asturias –que se remodelará como bulevar– y en Rodríguez San Pedro, que se configura con un único vial de servicio.

El Colegio pide también tener en cuenta que la extensión de los puntos de recarga de vehículos eléctricos "requiere de un estudio pormenorizado de las capacidades de las líneas eléctricas" según la zona de la ciudad, ya que algunas de ellas tendrán que, previsiblemente, ser reforzadas. Por último, los arquitectos señalan que los cambios de movilidad planteados logran "la desaparición del tráfico" en algunas calles, pero también "la aparición de puntos próximos a la saturación que antes no existían" en otros viales, aunque no los concreta en su informe.