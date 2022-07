Enorme susto en la calle Pola de Siero, en el barrio de Laviada, protagonizado por un niño de dos años. El pequeño estuvo a punto de precipitarse desde la vivienda familiar, en un tercer piso, cuando estaba jugando, sin supervisión de un adulto, en el alféizar de la ventana. El menor, a cargo de una adolescente, salió al exterior hasta ponerse de pie en continuo balanceo. "Escuchamos el estruendo de una maceta caer al suelo y fue cuando salimos a ver qué estaba pasando", aseguró Dianelis Galván, propietaria de la pizzería que se encuentra en los bajos del edificio.

La impactante escena del menor agarrado con poca estabilidad entre la ventana y la fachada del inmueble desató la preocupación de vecinos y viandantes, quienes rápidamente avisaron a la Policía. "Entre varios sacamos sábanas de las viviendas e hicimos un colchón por si se resbalaba mientras llegaba la Policía. Fue horrible", explicó Galván, aún con la voz entrecortada por la escena que acababa de presenciar.

Hasta el lugar se desplazaron, en torno a las 12.00 horas, dos patrullas de la Policía Nacional y otras dos de la Policía Local. Los agentes socorrieron al niño desde el interior de la vivienda –en la que se encontraban más menores, según varios testigos–. Tras varios minutos de incertidumbre y angustia, los efectivos policiales pudieron meter al pequeño en la vivienda, poniéndolo a salvo de una posible caída a la calle. "Fue una situación de pánico", señaló Juan José González, responsable de uno de los bares de la vía y testigo de los hechos: "Al parecer, tenía la cama al lado de la ventana, por lo que se subió al colchón, pudo abrirla y salir al exterior".

En cuestión de pocos minutos se desató un gran revuelo entre vecinos, comerciantes y viandantes. Varios testigos aseguran que en la zona –cortada al tráfico por los agentes policiales– se llegaron a aglutinar cerca de cincuenta personas. "Le gritábamos que se metiera para adentro y que se sentara, pero era muy pequeño y solo se reía. No era consciente del peligro", apuntó Soledad Martínez, de 88 años, una de las vecinas del edificio de enfrente que vivió los hechos desde la ventana de su vivienda: "Todavía tengo el susto en el cuerpo. Casi me da algo. Iba a bajar a por el pan y no tuve ni fuerzas del mal cuerpo". "Fue una situación de nerviosismo máximo. Tengo un nieto de esa edad y solo con pensar que le puede pasar lo mismo se me estremece el cuerpo entero. Fue un susto muy grande", aseveró Jorge López, uno de los viandantes que presenció lo sucedido. "Si es que iba con pañales y chupete, no entiendo cómo se puede dejar a un niño tan pequeño sin supervisión", añadió.

Según fuentes policiales, la adolescente que se encontraba a cargo del niño de dos años en el interior de la vivienda no se percató de lo que estaba sucediendo en ese preciso momento ni del peligro al que estaba expuesto el menor. "Si hubiera caída, que de verdad pensamos que iba a pasar, yo creo que con todas las mantas que teníamos hubiésemos amortiguado el golpe", aseguró O. F., uno de los vecinos que acudieron al rescate del menor. "Temíamos por lo que le pudiera pasar. Había personas en la calle que no querían ni mirar cuando se puso de pie. Fue una situación verdaderamente impactante", explicó el testigo, todavía afligido por la escena: "Ese niño volvió a nacer, no tengo ninguna duda".

La intervención conjunta entre Policía Nacional y Policía Local se saldó de forma satisfactoria, sin que el pequeño sufriese ninguna lesión física. Con el niño a salvo en el interior de la vivienda, los policías pudieron localizar a la madre del menor para avisarla de lo sucedido.