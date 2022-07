El plan de reformas diseñado por el Ayuntamiento para el parque Isabel la Católica ha entrado en su recta final con la conclusión de la rehabilitación íntegra del palomar y los últimos retoques en la pajarera. "Para el palomar, hubo que hacer un tejado nuevo porque el otro estaba totalmente podre y también se reformó la veleta", asegura José Luis García, responsables del cuidado de las aves, que se muestra satisfecho con el resultado. "Quedó muy guapo", destaca. La pajarera es el único espacio del plan municipal cuyas obras están pendientes de terminar. Los operarios trabajan ahora en la mejora de su cubierta y en cambiar toda la instalación eléctrica. "En una semana, aproximadamente, esto estará también acabado", subraya García.

El responsable de los animales del parque detalla los trabajos que se vienen realizando en la pajarera desde hace más de un mes. "Se cambió el tejado porque estaba en mal estado, no pasaba la luz a través de las placas y eso repercutía en los animales", asevera García. Y añade que también se modificará "la distribución de la cocina donde se prepara la comida de las aves". "Se está reconstruyendo toda la estructura, tenía muchos años", remarca. E insiste en la necesidad que existía de acondicionar la pajarera. "Va degradándose, hay ramas que caen, árboles que cayeron...", asegura. "No estaba en condiciones, ni para las aves in para los visitantes que vienen a contemplarlas", asevera. No obstante, García recalca que, en el interior, se mantendrá "la misma distribución". "No habrá grandes cambios con respecto a como estaba todo hasta ahora", finaliza.

Desde el inicio de la reforma, las aves que habitan habitualmente la pajarera se encuentran "en unas instalaciones municipales, en unas jaulas de dos metros y medio de ancho por dos metros de altura", declara García. "Los animales son atendidos todos los días y en cuanto acabe la obra empezaremos a trasladarlos. Es cuestión de unos días", continúa. "Hay loros, periquitos, agapornis, ninfas, cotorras...", enumera García sobre las especies que podrán volver a contemplar los visitantes del parque cuando la pajarera recupere la normalidad. A la hora de nombrar alguna especie que resulte más llamativa para el público, citó "el loro Amazonas". "Son una de las grandes atracciones", concluye el operario municipal.

A falta de rematar la pajarera, la empresa Ovinorte ya ha culminado los trabajos de reforma en el almacén, el lazareto, la pérgola, el edificio de oficina, vestuarios y el mencionado palomar del parque Isabel la Católica. Unas obras con las que José Luis García expresa su conformidad. "Los locales, la oficina... están bien", comenta.

Este plan, destinado a mejorar las instalaciones del parque, comenzó en mayo de 2021 a través de una resolución de Alcaldía, tras la que se autorizó el gasto y se adjudicaron las obras a la empresa Ovinorte. La firma del proyecto tuvo lugar el 14 de enero, fecha en la que empezaron a contabilizarse los seis meses de trabajos estipulados. El plan del Ayuntamiento se puso en marcha con un presupuesto fijado en 158.510 euros. Después, vendrá otra gran intervención: el dragado y reforma de los estanques del parque, uno de los grandes pulmones verdes de Gijón.