El hombre fallecido en la playa de Gijón, un "querido" hamaquero del arenal

Conmoción en la playa gijonesa de San Lorenzo. Un querido hamaquero del arenal, Antonino S., falleció ayer a los 52 años tras sufrir una indisposición mientras se daba un baño. El trágico incidente se produjo a media mañana, con un San Lorenzo abarrotado, y dejó desolados, sobre todo, a los muchos clientes habituales de la escalera 13 con los que el fallecido, de origen polaco, trabajaba a diario desde hace más de una década. "Intentamos reanimarlo y parecía que reaccionaba, pensamos que lo iba a conseguir", se lamentaba ayer Daniel Peláez, monitor de surf de Siroko, que junto a un compañero fue el primero en tratar de socorrer al fallecido. Antonino S. era también un colaborador habitual de la Cocina Económica, conmocionada por la noticia. "Nos ayudaba siempre, es una gran pérdida", se lamentaba ayer Juan Varas, responsable de las casetas de la Cocina Económica.

La alarma surgió a las 11.30 horas. El monitor Daniel Peláez, que por su profesión está titulado en primeros auxilios, se encontraba en el agua dando un cursillo de surf a varios alumnos cuando un bañista le avisó de que había un hombre inmóvil en el agua: "Yo pensé que sería alguien a quien le estaba dando un calambre, pero me acerqué para ver qué le ocurría y ya vi que no se movía", afirma. La actuación fue inmediata. "Avisé a mi compañero, a mi alumno, que es grande y tiene experiencia en primeros auxilios como yo. Teníamos una tabla de surf muy larga, lo cogimos, lo cargamos y los sacamos", cuenta el monitor. "Cuando lo rescatamos, aún respiraba. Intentamos reanimarlo y empezó a reaccionar un poco, así teníamos la esperanza de que lo iba a conseguir", lamenta Peléaz, que no dejó de atender al hamaquero hasta la llegada de los socorristas. "Ellos también intentaron reanimarle, pero no hubo manera. Hicimos lo que pudimos y lo más rápido posible", asegura el surfero.

Los bañistas de la escalera 13 siempre conocieron a este hamaquero como "Antonino", y, según Varas, era un personaje "muy querido" en el arenal, especialmente, en la Cocina Económica, donde siempre trataba de ayudar en pequeñas tareas desde que se había mudado a España.

Estos allegados al fallecido cuentan que ayer, como todas las mañanas, el varón había llegado puntual a primera hora a su puesto de hamacas para ayudar en la tarea y que poco después, se calcula que algo después de las nueve de la mañana, se adentró en el agua a pegarse un baño. Por el momento, y pendientes de que lo confirme la autopsia, se cree que el hamaquero sufrió una indisposición mientras nadaba, seguramente un fallo en el corazón, y que acabó perdiendo el conocimiento estando aún en el agua y antes de poder pedir ayuda.

Todos los testigos que vieron ayer el suceso coinciden en que la actuación de todos los implicados fue muy rápida. "Los socorristas intentaron reanimarle un buen rato, pero no se pudo hacer nada", se lamentaba Francisco Desousa, que paseaba por el Muro cuando se topó con el incidente. Estas maniobras de reanimación se alargaron durante casi media hora, algo antes de las 12.00 horas los sanitarios de la playa confirmaron su fallecimiento. Su cuerpo fue escoltado fuera del arenal por varios agentes policiales y en medio de decenas de curiosos.

Peláez, aunque apenado por el resultado, comenta que su intervención de ayer "es cosa del trabajo". "Al principio es un shock, cuando le vi no me lo pensé y fui directo hacia él porque sabía los pasos que teníamos que hacer. Al final estamos formándonos para eso", comenta. La muerte de este querido hamaquero impedirá que este año pueda colgarse el laurel de la escalera 12, una tradición de Salvamento para conmemorar los veranos gijoneses sin fallecidos en la playa.