El macrojuicio del "caso Musel", sin hueco para celebrarse hasta 2023

Unos 70 testigos y peritos declararán, junto a los 21 acusados, en el macrojuicio que se celebrará en la Audiencia Nacional por los supuestos delitos de fraude, prevaricación y malversación en torno a la obra de ampliación de El Musel, causa iniciada por sendas denuncias de la Fiscalía Anticorrupción y de la asociación OCAN, tras la investigación efectuada por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).

El espacio necesario para acoger un juicio con tal número de encausado, sus abogados más los de cuatro acusaciones y los testigos y peritos propuestos, y en cuya instrucción –iniciada en enero de 2015– se acumularon miles de folios de documentación y numerosas horas de grabaciones, hacen que previsiblemente se acabe celebrando en una sala especial en la localidad de San Fernando de Henares para este tipo de macrojuicios, que según explican fuentes jurídicas ya no tiene huecos libres en lo que queda de año para un pleito como el del "caso Musel". Solo en el improbable caso de que se anulara otro macrojuicio, podría acabar teniendo un hueco este año para una vista que podría prolongarse durante unos dos meses.

El juicio podría ni llegar a celebrarse si prospera la estrategia de una de las defensas de directivos empresariales, que pide que antes de nada se analice la absolución de directivos portuarios en el Tribunal de Cuentas, eximiéndoles de responsabilidad contable por los sobrecostes de la obra, y que también se tenga en cuenta el archivo definitivo de la pieza separada por los gastos destinados al programa de ocio "A ver la ballena". Servirán como argumento de las defensas para decir que no ha habido delito de malversación –sólo OCAN acusa por este delito– con lo que el caso debería verse en un juzgado de la Audiencia y no en la sala con tres magistrados.

La fiscalía sostiene que se produjeron supuestas irregularidades en los preparativos, la licitación, la adjudicación y la ejecución de la obra de ampliación de El Musel, que registró sobrecostes millonarios debido al incremento del precio de los materiales al explotarse canteras distintas a las previstas en el proyecto, algo que las defensas consideran que se debió a causas fortuitas y en lo que las acusaciones ven un supuesto fraude. Además, también se enjuicia la expropiación de fincas del Alto de Aboño.

Las acusaciones se dirigen contra cuatro exdirectivos del Puerto y de Puertos del Estado y a 17 cargos, algunos de alto rango, de las empresas que integraron la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas) y la propia UTE. Por otro lado, reclama a Tudela Veguín 80 millones de euros como partícipe a título lucrativo y pide que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de la Autoridad Portuaria.

Será la sala primera de la Audiencia Nacional la que juzgue el caso, con los magistrados Francisco Javier Vieira Morante (presidente), María Riera Ocáriz y Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, que acaban de dictar un auto, fechado el pasado viernes, en el que recogen, en 30 páginas las pruebas que aceptan a las partes, incluyendo los testigos y peritos propuestos. La prolija documentación de la causa ha llevado probablemente a que los magistrados cometan algún error en este auto, como señalar varios testigos que no admiten a OCAN por estar fallecidos o no estar localizables, pero no reseñan los que sí le admiten ni el resto de pruebas que también les admiten, como sí hacen con el resto de las partes.

Además, los magistrados rechazan dos de los testigos propuestos por algunas de las partes por haber fallecido, como Vicente Álvarez Areces o quien fuera Capitán Marítimo de Gijón, Ignacio Fernández Fidalgo, pero no hacen lo propio con el exconsejero del Puerto Guillermo Quirós, fallecido en 2018.

Entre los testigos citados a declarar están quien era durante la obra presidente de Hidrocantábrico, Manuel Menéndez; el presidente de Corporación Masaveu, Fernando Masaveu Herrero; el expresidente de Puertos del Estado, José Llorca; la mayor parte de los consejeros de El Musel en la época de la obra y años precedentes, como la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso; consejeros del Principado como Francisco González Buendía, Belén Fernández o Jesús Urrutia, el presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido y el exdirector de El Musel, José Luis Barettino.