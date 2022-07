"La vida imaginada es mejor que la real"

La escritora y periodista Laura Fernández publicó el año pasado la que ha sido su novela más exitosa hasta la fecha, "La señora Potter no es exactamente Santa Claus", tras cautivar a cientos de lectores por, en gran parte, la difusión en redes sociales. Pese a ello, la novela, una ficción que busca "perder" al lector en una historia con decenas de tramas y personajes, alerta precisamente de cómo las redes sociales e internet está aislado a una sociedad que Fernández cree "hipercontrolada". La autora presentó ayer esta obra en Gijón, en el marco de la Semana Negra.

–Las novedades editoriales, sobre todo las de autores de su generación, empujan más por la autoficción, pero esta novela es puramente ficcional.

–Yo creo que precisamente me gusta la ficción por haber crecido en la década de los 80, sobre todo con el cine de esa época, que contaba historias para todo el mundo y no personales. Aunque Spielberg en el fondo siempre habla del divorcio de sus padres, eh, incluso con E. T., solo que de otra forma. Pero yo crecí con eso y siempre vi la ficción como la única manera de estar en el mundo. No sé, a mí la vida imaginada me parece mejor a la real.

–También se protege más como autora.

–Más bien es que creo que mi vida no tiene ningún interés (ríe). Aunque en ficción uso muchos espejos y en el fondo todos me representan. Mi novela seguramente sea más biográfica que muchas que hay en librerías, solo que en este caso no se nota. Al final, solo puedes escribir sobre ti.

–La novela está plagada de referencias a los años 80. ¿Es un libro generacional?

–No creo que necesites captar esas referencias para leer el libro. Por ejemplo, los protagonistas se llaman como los personajes de "Los Gremlins", pero si no te das cuenta de eso no pasa nada, la historia es la misma. Hay muchísimos guiños por todo el libro, pero también a "Almas muertas", de Gógol, y eso no es muy de los 80... Lo único real del libro es Arequipa, en Perú, y sus volcanes, porque cuando lo escribía estaba allí.

–Son unas 600 páginas de novela. ¿Cómo se estructura una historia así?

–Pues nunca sé lo que va a salir cuando escribo, eh. No tengo lista de personajes ni nada. Lo que hago es intentar escribir una página todos los días, unos 40 minutos, e intento que cada página sea casi una historia, que cuente algo.

–Eso ya suena bastante metódico.

–Puede ser, porque además siempre escribo cada libro con el mismo disco de fondo. En este libro fue uno de Bonnie "Prince" Billy, "Best Troubador". Para esta novela sí tenía claro que la historia sucedía en este pueblo, que alguien regentaba la tienda de "souvenirs" y que quería irse. La novela en el fondo va de querer ser muchas cosas y estar encerrado en la idea que los demás tienen de ti. Y creo que en el fondo hablo de lo que nos está pasando en las redes sociales. Todo es cada vez más blanco o negro y todos te juzgan.

–Los "millennials" han sido los últimos en tener una infancia más o menos analógica.

–Claro, es que hasta cuando salí de la universidad y trabajé en "Superpop", que es el trabajo más divertido que he tenido jamás, aún no teníamos internet, nos lo inventábamos todo. Se echa algo de menos aquello. Cuando no había móviles, tus padres no sabían donde estabas y el mundo era más sensorial, más libre. Ahora estamos hipercontrolados. Y es curioso, porque ahora hay lectores que quieren controlar la lectura de la novela, y es imposible. Ellos toman notas para no perderse, pero es que yo quiero que se pierdan en la lectura.

–La presenta en la Semana Negra. ¿Es una novela negra?

–No, pero tiene elementos del género clarísimos. Los habitantes del pueblo son detectives aficionados. Todos. Y la novela es una mezcla de muchos géneros, porque parte de la fábula y del terror, porque yo no había escrito esto si no hubiese leído de "La Tienda", de Stephen King, y luego tiene toques de terror absurdo, de comedia y de lo fantástico.

–Lo bueno de internet para la novela ha sido su difusión, sobre todo en entornos de redes sociales muy especializados en lecturas.

–¡Sí! Ha sido increíble. Creo que han sido clave varias cosas. Hubo gente de la prensa que tuvo la novela antes y algunos la compartieron antes de que saliese, así que cuando salió a librerías el primer "stock" se agotó en un día. Y luego la gente la compartía en redes y creo que eso me habló las puertas a lectores muy entrenados y muy exigentes que de otra manera no se habrían acercado nunca a un libro mío. Muchos se han quitado la venda de: tengo que leer cosas controladas y que sé de qué van. Está bien leer cosas diferentes.