La Alcaldía pide a la Universidad agilidad para rehacer el proyecto de residencia

La paralización del proyecto de la residencia universitaria en el campus de Gijón no ha sentado del todo bien ni en el seno del gobierno local ni en la comunidad universitaria. Tras el anuncio de Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, sobre la necesidad de rehacer el documento para ajustar los precios y cifras en función de la nueva realidad económica, la Alcaldesa, Ana González, aseguró ayer que desde el Consistorio se apoyarán "todas las revisiones que hagan falta". Sin embargo, la regidora subrayó que "esto tiene que tener un punto y final": "Espero que la Universidad se ponga ya a revisar ese proyecto". Por su parte, el decano de la facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales, Levi Pérez, apuntó que la paralización del proyecto "es un jarro de agua fría". Un descontento que comparte Juan Carlos Campo, director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI): "Vamos ya casi con 40 años de retraso desde que se demandó la residencia".

Ignacio Villaverde –que también lamenta el estancamiento del proyecto del campus universitario de Gijón– ya ha trasladado la nueva realidad al presidente del Principado, Adrián Barbón. "Durante la última conversación que mantuve con el Rector me dijo que quería sacarla a finales de verano o en otoño", desveló ayer Ana González, quien aseguró que Villaverde le trasladó en ese encuentro "que los números no estaban saliendo por el encarecimiento de los materiales, los cuales habían subido mucho el proyecto de la residencia". Ante esta problemática, la Alcaldesa confía en que el Rector "va a cumplir con el compromiso con Gijón porque es un hombre serio y es consciente de que esta ciudad da mucho a la Universidad". En este sentido, González advirtió que la institución académica tiene que devolver a Gijón la aportación que hace la ciudad "construyendo y poniendo a disposición de los estudiantes la residencia universitaria". "Ya devuelve, sin duda alguna, a través de los estudios. Hay una gran satisfacción con el campus universitario, pero también tiene que ser en forma de infraestructuras". Además, la Alcaldesa matizó que "revisar un proyecto no significa paralizarlo, sino retrasarlo". "Espero que sea solo un breve retraso de unos meses", remató González, quien recordó que "el objetivo no es tener la residencia, sino que el alumnado pueda vivir en ella": "No podemos tener habitaciones a 2.000 euros, es importante no olvidarlo".

Lamento en la comunidad

Tanto Levi Pérez como Juan Carlos Campo también mostraron su lamento por la paralización del proyecto de construcción de la residencia universitaria y expresaron la relevancia del proyecto. "Es imprescindible para el crecimiento, consolidación e internacionalización del campus", apuntó el decano de la facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales, quien insistió en la necesidad de plantear alternativas si la construcción en la explanada de Marina Civil no fructifica: "Cada año que pasa sin residencia es un año que perdemos para impulsar el campus de Gijón".

Por su parte, el director de la EPI advirtió que "el futuro del campus está marcado por la necesidad de crear la residencia universitaria", como figura en los planes estratégicos que el Rector ha presentado al presidente del Principado. Campo –quien de la misma forma reconoció no estar desanimado– subrayó que en los tiempos actuales "cada vez es más urgente y necesario competir por la atracción de estudiantes foráneos". En este sentido, el director de la EPI reiteró que es fundamental "aunar esfuerzos para que el proyecto no se vaya al traste".