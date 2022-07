"Intentaremos convencer a Adif", dice la Alcaldesa sobre ampliar el "solarón"

Al tiempo que el gobierno municipal liderado por la alcaldesa, la socialista Ana González, va a iniciar los contactos con Adif para trasladarle la unánime petición de la Corporación de que el "solarón" se amplíe hasta Moreda sobre el terreno ferroviario ahora abandonado, Ciudadanos buscará, a través de su concejal y consejero en Gijón al Norte, Rubén Pérez Carcedo –quien llevó la iniciativa al Pleno– el apoyo político dentro de la sociedad para formalizar ese compromiso.

Y, de paso, debatir otro acuerdo tomado en el Pleno para revisar el uso urbanístico de la totalidad de los terrenos liberados de vías Este acuerdo no contó con el apoyo del equipo de gobierno.

"Vamos a tramitar la propuesta. Vamos a hablar con Adif e intentar convencerles porque creemos que es importante para la ciudad. No sé si hablaré con ellos esta semana o la que viene, estamos en julio y la gente suele coger vacaciones, pero está claro que el gobierno votó favorablemente esa propuesta, que salió por unanimidad", explicaba ayer mismo la Alcaldesa.

Desde Adif ya se ha indicado que están dispuestos a analizar esta propuesta en el seno de la comisión técnica de Gijón al Norte. La posición de Adif es básica ya que suyos son los terrenos que deberían ser desafectados de su uso ferroviario y cedidos a Gijón al Norte a través de un convenio. Además, representa a la tercera pata de la sociedad, el Estado. El otro socio, el Principado, ya le dio su apoyo al plan municipal.

No se animó la Alcaldesa a concretar costes aunque desde Urbanismo se han calculado unos 800.000 como actualización de un cálculo de 2015. Gonzalo Canga, director general de Urbanismo, minimizaba ayer la dificultad de la obra más allá de mantener las instalaciones que hay bajo los andenes: "Es rellenar con tierra y hacer sendas peatonales".

Desde Ciudadanos se hizo ayer una reflexión crítica sobre los proyectos pendientes de Gijón. Y no solo sobre el plan de vías para el que exigen plazos y financiación una vez que el anulado convenio de 2019 ha sido sustituido por un protocolo de intenciones. Tanto el concejal Pérez Carcedo como el diputado regional Manuel Cifuentes cuestionaron la paralización de otros proyectos estratégicos para la ciudad, como la recuperación de la autopista del mar entre El Musel y Nantes y consideraron lamentable que la única infraestructura que se ha desbloqueado, como es la regasificadora de El Musel, lo haya sido no por intereses de la ciudad, si no por intereses a nivel europeo por la crisis energética a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.