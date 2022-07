"No podemos repetir los esquemas del PSOE o el PP profesionalizando la política"

Juan Carlos Monedero ha visitado Gijón para participar en la Semana Negra y afirma que "contar la realidad política de España es narrar el argumento de una novela negra más bien triste", en relación a las conversaciones grabadas por el comisario Villarejo con María Dolores de Cospedal y el presentador Antonio García Ferreras, que apuntan a la fabricación de pruebas falsas contra dirigentes de Podemos justo antes de las elecciones generales de 2016. El periodista ha asegurado que las conversaciones se produjeron tras darle cobertura a la noticia. Monedero no lo ve así y carga contra todos ellos.

–¿Va a querellarse contra Cospedal?

–Los abogados lo están estudiando. Después de ocho años de haber sufrido una persecución, no deja de ser estremecedor escuchar a un tipo como Villarejo decir "el hijo de puta de Monedero es el fundamental, vamos a arruinarle la vida". O escuchar luego a Ferreras jactarse de "nosotros matamos a Monedero" y que esté delante el que era responsable de la Udef, cuando yo ahora estoy en dos juicios por informes, desde mi perspectiva, radicalmente falsos de la Udef. ¿Cómo te quedas cuando los policías son los delincuentes y los jueces están del lado de los malos?

–¿A qué se debería lo que usted sostiene?

–Esta semana se han anunciado unos impuestos extraordinarios a la banca y a las eléctricas, y si nos han querido matar ha sido precisamente para intentar impedir que cosas de este tipo se aprobasen por parte de un gobierno donde estuviera Podemos.

–Podemos canalizó el 15 M, tuvo un boom, y ahora está elección tras elección para abajo. ¿No es para hacer autocrítica?

–La principal autocrítica es que Podemos no ha construido partido, una cultura política diferente, como partido en movimiento. Es la asignatura pendiente.

–Estamos viendo divisiones a la izquierda del PSOE, como las escisiones de Podemos.

–Eso es condenarse a muerte lenta. En todo el mundo, donde gana la izquierda gana con frentes amplios.

–¿El proyecto de Yolanda Díaz?

–Dependerá de si es capaz de sumar a todas las diferentes fuerzas, que es donde fracasó Podemos, creo con mucha ayuda exterior, pero el hecho es que fracasó.

–¿Cómo cree posible lograr que suene como una orquesta la grillera de la izquierda?

–Con liderazgos muy virtuosos y la articulación del partido. En la escala de intereses de Pablo Iglesias estaban muy por delante los medios de comunicación. Con Ione Belarra, la articulación del partido. Si esa base la hubiésemos trabajando desde hace 8 años otro gallo cantaría, un gallo además rojo.

–¿Cómo ve las tensiones que hay en Podemos Asturias, entre la anterior y la actual dirección?

–Podemos es un partido muy joven, de apenas ocho años, que coinciden con las dos legislaturas que planteábamos que eran un buen horizonte para hacer política y por tanto estamos en un momento donde los que han estado estos ocho años tienen que ir saliendo y eso va a generar tensiones. Yo le pido a los que entran y a los que salen generosidad, porque si no es imposible construir una fuerza política alternativa. En el PSOE o el PP u otras fuerzas políticas prima la profesionalización y por tanto una concepción muy patrimonial de los cargos políticos. No podemos repetir esos esquemas; tenemos que entrar en política sabiendo que hay que salir y si cuando te toca salir te niegas, estás haciendo vieja política. Y por parte de los que entran hay que entender que hay gente que ha dedicado un tiempo de su vida con generosidad a un proyecto político y hay que ayudarles a que no piensen que esos años no les han merecido la pena.

–Habla de que Yolanda Díaz lo va a tener más complicado que cuando se fundó Podemos.

–Por eso hay que ayudarla a que haga bien las cosas y a que no se equivoque, porque no tiene el impulso popular que llenó las calles de España que fue el 15 M, si no que ella tiene que sumar rotos y no es igual construir un jarrón que repararlo. Yolanda tiene tres grandes retos, recomponer todos los fragmentos sin el proyecto se le llene de gente que ha perdido en algunos sitios y cree que tiene derecho a una segunda oportunidad odiando a los lugares de donde haya salido. Tiene también que emocionar a la nueva gente y tiene que buscar un acuerdo en lo existente. Si pretende partir de cero, se echaría por la borda todas la propuestas progresistas arrancadas al PSOE.

–La derecha está ganando las sucesivas elecciones autonómicas. ¿Preludio de las generales?

–O la izquierda aprende, o fracasará. La enseñanza de Andalucía para mí es la más evidente; si no aparece el nombre de Podemos en la papeleta, lo que se presente está condenado al fracaso. Y había otro elemento pendiente esencial, que era que el Gobierno hiciera política de izquierdas, porque si no, la gente no va a encontrar razones para votar a la izquierda y lo que queda es votar a lo que resta por demostrar su capacidad, que sería Vox, como una suerte de desesperación, o irse a la abstención.

–¿Ante los crímenes de guerra en Ucrania, porqué defienden que no les envíen armas?

–Si al final va a haber un acuerdo diplomático, ¿por qué no lo adelantamos? ¿Por qué no escuchamos al Papa Francisco, que habla de que hagamos un esfuerzo diplomático para parar la guerra? La guerra de Ucrania le interesa sólo a EE UU y a los europeos nos va a pasar factura con el gas, los suministros y la inflación. La solución no puede ser militarizar Europa restando recursos para otras políticas.