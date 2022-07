Media hora de retraso, una introducción instrumental melódica y cañera, los seis músicos en el escenario, y una gran ovación del público al ver salir a Robe al escenario del "Gijón Life". Robe Iniesta, el poeta cacereño del rock, el que fuera líder de "Extremoduro", trajo a Gijón su gira "Ahora es cuando", en la que presenta el disco "Mayéutica". Gijón es una de las cuarenta paradas de una gira que comenzó el pasado 3 de junio. Robe es el primer plato del menú de un festival que incluye en su cartel los nombres propios de Dani Martín, Manolo García y James Blunt.

Su primer tema fue "Del tiempo perdido", del álbum "Destrozares", su segunda experiencia en solitario. Arrancó con las frases de violín que le imprimen un sello especial a las canciones del placentino. Un largo "Buenas noches a todo el mundo, gracias, gracias, gracias, espero que disfrutéis de la noche, estar atentos y no os perdáis nada. Disfrutar del momento, estáis aquí y ahora es cuando", sirvió para saludar al público antes de ponerse a "Por encima del bien y del mal", para continuar con "Querré lo prohibido".

Alrededor de tres mil personas le acompañaban en cada uno de sus movimientos. Siguió Robe, en una noche que se tomó con calma, con "Un suspiro acompasado", del disco "Lo que aletea en nuestras cabezas", su primer álbum en solitario, con un bonito empaste entre clarinete y violín,

Luego entonó "La canción más triste" y se atrevió con algunos clásicos de su época en "Extremoduro", como "No me calientes que me hundo", que retrotrae casi a sus inicios, al disco "¿Dónde están mis amigos?". Dejó Robe para el final sus nuevos temas, en una noche en la que emocionó en Gijón.