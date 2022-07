Cien drones lucen en Poniente

La tecnología más vanguardista brilló ayer de noche en la playa de Poniente. Un total de cien drones sobrevolaron el arenal urbano realizando hasta diez formas relacionadas con la naturaleza, coordinándose todos ellos al ritmo de una base electrónica y acompañados de una voz en off que fue relatando una historia sobre algunos seres que conforman el planeta: ballenas, árboles, ave fénix o una flor, entre otras. Los miles de asistentes que acudieron al show –una de las apuestas estrella de Divertia para la Fiesta del Cielo– disfrutaron tanto de los doce minutos de cada uno de los dos pases que ofreció la empresa catalana "Flock Drone Art" como del juego de luces y banda sonora que amenizaron el preámbulo del espectáculo, el cual culminó con el centenar de drones dibujando la palabra Gijón en la oscuridad de la noche. "Es diferente, espectacular y novedoso", celebró Rufino Canteli, uno de los asistentes a la exhibición, acompañado en su caso de Azucena Gutiérrez: "No me esperaba que fuese tan bonito. El haber puesto el detalle de Gijón fue precioso".

Francesc Arnau es el director ejecutivo de "Flock Drone Art": "Este espectáculo es un grito al cuidado del planeta". Se trató de un show sin precedentes en el norte de España y que tan solo se ha visto con anterioridad en Las Palmas y en la playa de la Barceloneta (Barcelona). "Son drones de carreras con un permiso para volar hasta los 120 metros de altura", explica Arnau, quien detalla que las figuras apreciadas anoche llegaron a tener hasta cien metros de amplitud: "Estos drones pueden llegar a volar a una velocidad de cinco metros por segundo". Y es que hasta Gijón se desplazaron desde Cataluña seis de los doce miembros que conforman "Flock Drone Art", dos de ellos fueron los pilotos que controlaron los artilugios voladores. "No están manejados por nadie en directo. Lo que hacemos es un diseño previo en 3D en un espacio cualquiera con esferas de colores. A continuación generamos un vídeo que ofrece un número de vuelo con coordenadas X, Y y Z", explica Francesc Arnau, quien añade que el siguiente paso sería "cargar la ruta en cada uno de los cien drones, que de una forma geolocalizada saben de forma automática el lugar exacto por el que tienen que volar en cada segundo". De esta forma se logra la coordinación de las formas ofrecidas anoche en Poniente. "Los dos pilotos se encargan de supervisar que todos los drones funcionen correctamente en el momento del espectáculo, por si hubiera que hacer algún cambio en ese momento". El espectáculo tecnológico atrapó al público. "Es mejor que los fuegos artificiales", apuntó Arturo López al término del show. Otros, en cambio, destacaron el mensaje ecológico del espectáculo. "Es necesario visibilizar la problemática que sufre el planeta con exhibiciones como esta", señaló Ángela del Barrio.