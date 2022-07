El edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, ha mostrado su preocupación porque, según un reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Ayuntamiento de Gijón cerrará este año con un déficit estructural cercano a los seis millones de euros, siendo uno de los tres únicos ayuntamientos españoles de más de 250.000 habitantes que cerrarán dos ejercicios consecutivos con déficit, junto al de Barcelona y Córdoba.

A su juicio, "esta situación no puede explicarse exclusivamente por situaciones exógenas como podrían ser los gastos extras derivados de la crisis del covid o los efectos de la inflación, que afectan a todos los ayuntamientos", pero sólo tres repetirán este año el déficit.

Según el edil, "el problema de nuestro Ayuntamiento es que tenemos un gasto corriente demasiado elevado que comienza a ahogarnos y nos impide maniobrar presupuestariamente para afrontar situaciones adversas como la actual", agregando que en los tres últimos años previos al covid el crecimiento del gasto corriente había duplicado al de los ingresos, por tanto algo que ya acontecía con el anterior gobierno local de Foro.

El concejal de la formación liberal recordó que las reglas fiscales siguen suspendidas por lo que el hecho de estar en déficit no impedirá al Ayuntamiento de Gijón asumir más deuda o tener que elaborar un plan de ajuste para recuperar el equilibrio fiscal, "pero si no se adoptan medidas estructurales de contención del gasto corriente, si no se reforma en profundidad el funcionamiento de nuestra administración, tendremos serios problemas en el momento en el que las reglas fiscales vuelvan", dijo.