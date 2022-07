Dos detenidos por agredir ebrios a una joven que intentaba ayudarlos

Dos jóvenes resultaron detenidos en la madrugada de ayer tras agredir a una joven que, viendo el grave estado de ebriedad de los varones, se había acercado para tratar de ayudarles. Los implicados deambulaban por la calle Santa Lucía hacia las cuatro de la madrugada y, al percatarse uno de los acusados de que su amigo parecía no ser ya capaz de andar bien por si mismo ni hablar, llamó a Emergencias. Sin embargo, los implicados acabaron encarándose con los propios sanitarios y hasta con los agentes del a Policía Nacional que los acabaron deteniendo. A la joven llegaron a agarrarla por el cuello para tirarla al suelo y le dieron patadas en la cabeza. Según los agentes, no obstante, la joven sí tuvo que acudir al hospital para descartar lesiones internas. No ha resultado herida de gravedad.

Ambos implicados estaban visiblemente afectados por el alcohol, en especial uno de ellos. Los dos empezaron a perder el control de lo que estaban haciendo cuando los sanitarios, al valorar que lo mejor era que el varón más ebrio fuese trasladado al hospital, le explicaron al otro que no podía subirse con ellos en la ambulancia. Los dos se negaron a ello y se encararon violentamente con el personal sanitario, aunque éste declinó poner denuncia y les invitó a marcharse. Cuando se iban, se toparon con una joven a la que al parecer ya habían tratado mal cuando se acercó para preguntarles sin necesitaban ayuda. Los agentes tuvieron que perseguirlos y reducirlos a la fuerza, ya que los acusados también se enfrentaron con ellos. Antes de ir a calabozos, tuvieron que ser asistidos médicamente por su estado de ebriedad.