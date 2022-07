"No perder fondos europeos hace más necesario que nunca tener presupuesto"

Marina Pineda es una de las mujeres fuertes del gobierno municipal gijonés. A la portavocía del Grupo Socialista suma la del equipo de gobierno compartido con IU y como concejala de Hacienda tiene el control de los euros que dan soporte a cualquier política.

–Acaba de presentar el cierre de cuentas de 2021 y llevado al Pleno los últimos ajustes del presupuesto de 2022. ¿Cual es la situación económica del Ayuntamiento?

–Este Ayuntamiento, como todos, acusa dos años de pandemia. Dos años de aplicación de bonificaciones en tasas e impuestos y de un incremento exponencial del volumen de gasto en ayudas, tanto sociales como a sectores económicas. A eso se se unieron las subidas en el precio de materiales y combustible que han supuesto un incremento del gasto muy considerable en empresas municipales como Emtusa y Emulsa. O en la contratación. Acabamos de volver a licitar los barrios degradados con un incremento de precio del 25%. Todo esto supone un incremento del gasto al tiempo que se producía un decremento de los ingresos. La situación no es óptima pero teniendo en cuenta todas estas circunstancias y la situación de otros ayuntamientos no estamos mal.

–Pues las cuentas del año pasado se han cerrado con una capacidad negativa de financiación de 8,2 millones

–Es cierto pero con muchos matices. Antes de ajustes esa capacidad negativa era de un millón, esa sería la cifra real. En los ajustes se incluyen, por ejemplo, cuatro millones que tienen que ver con los plazos de pago de la Junta de Saneamiento a la Empresa Municipal de Aguas. También hay que tener en cuenta los 700.000 euros de devoluciones de la plusvalía, que con la regulación del impuesto se van a acabar y que todavía se siente la reducción de ingresos por las bonificaciones aplicadas el año pasado.

–¿Habrá que hacer más aportaciones a Emtusa y Emulsa?

–Ahora mismo nos quedan 9,5 millones de remanente y tenemos previsión de aplicación de casi la totalidad aunque estamos siendo prudentes y reservando cantidades para esas posibilidades. Pero sí, creemos que tendremos que hacerles más aportaciones. Emulsa acabó el año con pérdidas y aunque lleva tiempo con las tarifas prácticamente congeladas ha incrementado servicios. Además esto se agravará con la nueva ley de residuos que nos va a subir lo que pagamos por la recogida selectiva. Sin olvidarse de la subida del combustible. Para Emulsa hemos reservado un millón. Y a Emtusa ya se le hizo una primera aportación y esperamos que haya algún fondo estatal pero tampoco sería descartable.

–¿El resto del remanente a donde iría?

–Unos 2,3 millones para las modificaciones de contratos de las obras de la Comisaría y la escuela Eusebio Miranda, 1,2 está reservado para el campeonato de tenis, más de 400.000 para la Fundación Metal, entre medio millón y un millón para la revisión de precios de contratos y probablemente se necesite una modificación para gastos de personal.

–Parece que a Gijón le está yendo bien con los fondos europeos, ¿que oportunidades le supone a la ciudad esta financiación?

–Sí, están saliendo las cosas bien. En el presupuesto del año que viene se notará que una parte importante de la inversión está focalizada en estos proyectos. A la vista está que es una oportunidad que tenemos que aprovechar para acometer inversiones que si no fuera por estos fondos tendrían que financiarse con recursos municipales y eso supondría hacerlo en varios años.

–Pero confía en tener presupuesto el año que viene...

–A pesar de esa leyenda de que en año de elecciones nunca hay presupuesto, yo no descarto que lo haya. De hecho es más necesario que nunca tenerlo porque estos proyectos europeos tienen plazos de ejecución y no podemos perder subvenciones ya concedidas. Los proyectos europeos no pueden estar esperando a modificaciones presupuestarias

–¿Se están cumpliendo los acuerdos presupuestarios con Podemos-Equo Xixón?

–Se están cumpliendo. En materia social ya se hizo el incremento de las ayudas energéticas y ahora la concejala de Bienestar Social esta hablando con Podemos y esperando sus propuestas para esas otras nuevas líneas de ayudas. También se están preparando las bases para las ayudas a la adquisición de vehículos.

–¿Y lo pactado con el socio de gobierno?

–Hace poco hubo una reunión de la comisión del pacto y tanto el secretario general del PSOE como la coordinadora de IU valoraron muy positivamente la marcha del pacto. En su mayoría se está cumpliendo y lo que no está es por esas dificultades que estamos teniendo. Cuando se hizo el pacto nadie sabía que íbamos a tener una pandemia. El pacto tiene buena salud.

–Parece que el PSOE pisa el freno con el reglamento de laicidad. O aconfesionalidad, como dicen ahora.

–Puede que el término más adecuado sea aconfesionalidad. En la Agrupación Socialista ya hubo una sesión para presentarlo y ahora se está en un periodo de revisarlo y reflexionar.

–¿Se acabó el impacto del hackeo o queda algún problemilla?

–Siguen los problemillas pero creo que más que por el hackeo es por las nuevas medidas de seguridad, que se han multiplicado. Toca acostumbrase a ellas. Hubo empresas y administraciones donde en una situación similar estuvieron meses sin poder usar los ordenadores y nosotros, realmente, estuvimos tres semanas. A día de hoy todo está funcionando.

–¿Se sabe ya quienes fueron los hackeadores?

–No, que yo sepa

–¿Pidieron rescate?

–Los responsables de la investigación policial dicen que esas cosas no se pueden contar.

–Se cumplen seis meses del nuevo pacto de concertación y la sensación es que no está siendo tan activo como el anterior.

–No se puede comparar el "Gijón transforma" con el "Gijón reinicia", que fue un pacto especial que se firmó en un tiempo récord para atender la situación extraordinaria creada por el covid. Intentamos agilizar medida que pudieran llegar lo antes posible a la gente con ayudas directas. "Gijón transforma" es otro tipo de acuerdo. Pensado para articular políticas que tengan en cuenta la situaciones de necesidad inmediata, como las que se intentan cubrir con los planes de empleo, pero sobre todo para poner en marcha proyectos con efectos a medio y largo plazo. Es para sentar las bases del futuro, por eso se llama transforma.

–¿Volverán los bonos del consumo?

–Es algo que está encima de la mesa de la concertación de cara al otoño. El objetivo sería atender esos periodos donde las ventas bajas. El diseño anterior atendía a la situación de covid y ahora el objetivo sería atender esos periodos donde las ventas bajan.

–¿Metió la pata el Ayuntamiento en el Muro?

–Se nos olvida que esa obra se hizo en un momento muy determinado. Un momento en que las personas solo podíamos salir a la calle en un tramo horario, con mascarilla y guardando distancia de seguridad y eso nos obligó a habilitar espacios. Aunque ahora parezca un mal sueño aquello existió. Y con esos ojos hay que juzgar lo que se hizo en el Muro no con los ojos de ahora.

–¿El presente?

–Todo esto ha servido para que sea evidente que llegó el momento de pensar en serio sobre esa reforma de la que se lleva treinta años hablando y buscar fórmulas para cambiar la cara del Muro generando espacios más amables y amplios para el disfrute de las personas. ¿Qué pasa? En el Muro hay un plan especial muy detallado y es muy difícil hacer una obra que se ajuste a un plan hecho hace muchos años. Queremos tener la completa seguridad de que se hace bien y de acuerdo con la legalidad y que no se va a tambalear ante cualquier demanda judicial. Es evidente que hay grupos dedicados a judicializar la política, a que sean los tribunales quienes decidan y llevarlo todo a los juzgados; así que tenemos que ser tremendamente cuidadosos en todos los proyectos que hagamos.

–¿Qué toca entonces?

–Se va a continuar con la ronda de contactos para someter el anteproyecto a la opinión de las entidades que representan a la ciudadanía y con el retorno se tomará una decisión llegado el momento.

–¿Otra infografía que no se convertirá en obra antes del final del mandado?

–No lo se, si hay que modificar el plan especial eso lleva tiempo. Lo más importante no es cuando se empiece la obra sino terminar el mandato con un proyecto entendido y apoyado por la mayoría de la ciudadanía. Con eso daríamos un paso muy grande para recuperar un espacio que estaba desaprovechado pese a ser el espacio más emblemático de Gijón, el paseo del Muro.