Un reloj para gobernar el Sporting

La mayoría le llama David. Otros, en cambio, lo conocen como Guerra, un apellido que no hace nada justicia al prudente carácter de este joven periodista abulense (39 años) que es hoy el presidente ejecutivo del Sporting tras la millonaria compra del club efectuada por el Grupo Orlegi a la familia Fernández y que ha terminado con la mudanza a Gijón de un ciudadano de mundo que viene de vivir en La Gran Manzana y que ahora es la principal cabeza visible del histórico asturiano. "David es mesura, calma, y saber estar". Cuentan los (pocos) que le conocen de verdad que es muy, pero que muy difícil sacarle de punto. Que es un reloj. Puro equilibrio. La razón frente a la emoción. Cualidades que lo convierten en un hombre nacido para gestar grupos y también empresas. "Es muy serio en el trabajo, ambicioso para lograr objetivos, con una gran capacidad para gestionar asuntos y decidir. Agradecido y amable con cada compañero que le ayuda. Sin duda, un gran jefe con el que poder trabajar", explica un excompañero. "Es ante todo una persona muy equilibrada, que evita siempre el conflicto", cuenta el periodista gijonés Rodrigo Fáez, al que le une una estrecha relación desde que se conocieron (y crecieron juntos) en Punto Radio que dirigía Josep Pedrerol y donde también estaba Guillermo Moreno, entre otros. "Era el contrapunto a los demás. No era tan impulsivo o lanzado como podía ser yo o Josep Pedrerol, que tenía otro carácter. Él entonces ya era más reflexivo: es muy observador, pausado, analítico...", explica Fáez.

Los (insisto, pocos) que conocen a David Guerra dicen que es muy difícil saber sus interioridades, las importantes, las de verdad. Nada excéntrico. Nada dado a mostrar sus intimidades en redes sociales. Empeñado siempre en huir de la sobreexposición; en separar su vida personal de lo laboral. Se sabe poco, porque básicamente es discreto y cuenta poco: que es padre de un niño, que está casado con su novia de toda la vida, que es un apasionado del fútbol, que le gusta (y mucho) leer... y que es "muy bueno" o incluso "buenísimo", según a quien le preguntes, jugando a fútbol.

"Aunque su apariencia pueda ser, no sé, algo torpe... No es así para nada. ¡Es muy bueno jugando a fútbol! Tiene mucha técnica y además un gran físico. Se le da genial", explica un excompañero. Cuenta Guillermo Moreno cómo los dejó a todos alucinados cuando jugaban una liga de fútbol sala donde había hasta 48 equipos y donde su equipo (Golosina Mecánica) se plantó en semifinales, ahí cayeron dando mucha batalla ante un combinado de exprofesionales de fútbol sala. Guerra no solo era un referente en la pista; también, mostrando su carácter, ganador, combativo, era el líder de aquel grupo de colegas.

"Alucinábamos porque en un partido de fútbol sala donde tampoco había mucho en juego, nos cogía a todos antes de jugar y nos daba una charla motivacional... Se lo tomaba muy en serio y era un líder, que contagiaba a los demás". Ese liderazgo, natural, define a quien se ha empeñado en labrarse un futuro en el mundo del deporte, casi más a escala empresarial que meramente periodística, a base de dar pasos, a veces grandes, otras pequeños, otras, claro, en falso. Pero siempre en base a unos valores que son máximas: la discreción y el trabajo. En esto, casi solo en esto, es muy extremo. "Su capacidad de trabajo es un ejemplo para todos lo que le rodean. Sabe hacer equipos de trabajo. Siempre con el mismo talante, sin importar que sea en una reunión a primera hora o 15 horas después cuando el cansancio ya afecta a cualquiera", cuenta otra fuente cercana a la vida laboral de Guerra, que se ganó la confianza y el respeto de leyendas mundiales y nacionales como David Villa y Raúl González, que lo ensalzan en público y en privado. "Es sorprendente cómo trabaja y los discreto que es", contaba el exjugador del Madrid. Villa quedó gratamente sorprendido de sus habilidades cuando

Guerra era uno de los gestores de la empresa "Designated Player". Por eso, se lo llevó junto a Víctor Oñate para trabajar en su proyecto ‘DV7 Group’, donde realizó todo tipo de operaciones (comerciales, marketing...). "Lo controlaba todo", cuentan en el entorno de el Guaje, que le dio más galones en el Queensboro FC.

Alejandro Irarragorri vio lo bien que trabajaba y se lo llevó a Orlegi convencido de su potencial y con la intención de que ocupara el cargo de presidente ejecutivo en el desembarco del grupo mexicano a España. David Guerra tiene ahora en el Sporting una de las oportunidades de su vida: gestionar el desarrollo y liderar la expansión del Sporting. "Guerra es el anti ego y es un trabajador nato. Estamos ante un profesional polifacético, que domina todas las parcelas importantes hacia donde se dirige el futuro del fútbol moderno: tiene experiencia en marketing, se maneja a a la perfección con los idiomas, tiene capacidad de trabajo, también sabe manejarse en tecnologías avanzadas, es bueno en la oratoria y en la comunicación interna es aún mejor", explica una fuente que ha trabajado codo a codo con él años.