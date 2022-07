Así ha sido el adiós por todo lo alto a la Semana Negra

Fin de la trigesimoquinta edición de la Semana Negra de Gijón. A pesar de que el festival literario fue el único evento de este tipo que se siguió celebrando durante los años de pandemia a nivel internacional –en el Antiguo Instituto, en 2020; y en el Puerto Deportivo, en 2021– esta última edición fue "un volver a empezar", en palabras de Ángel de la Calle, director del certamen: "Se notaba algo de amnesia. He sentido como si hubiésemos hechos dos ediciones". No obstante, el balance final es positivo, tanto por parte de la organización como por los libreros –30 este año– y los asistentes. Y es que por los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón pasaron cerca de 700.000 personas –además de los 150 autores invitados– durante los diez días de celebración, según datos facilitados por la organización. Ahora, tras el broche final, las mentes ya están puestas en la edición de 2023: del 7 al 16 de julio.

También buenas sensaciones en el balance final para Rafael Gutiérrez, responsable del puesto de la librería La Buena Letra: "Ha sido un buen año, tanto a nivel de afluencia como de ventas". El buen tiempo y el atractivo cartel de aclamados escritores fueron, entre otros, factores clave para recuperar las cifras prepandemia, según comenta Gutiérrez, quien celebra que la de este año "ha sido una de las mejores ediciones": "Si juntas a Petros Márkaris, Lorenzo Silva, Patricia Simón o Jesús Cintora está claro que generas gran expectación entre el público". Una opinión que comparte Estefanía Álvarez, responsable del puesto de la librería 4 Letras. "La afluencia de autores mediáticos es un factor que notamos mucho en el volumen de ventas", festeja la librera, quien indica que las cifras de este años han sido mejores que las de 2019, la última edición de la antigua normalidad. "Es verdad que ahora la venta de libros ha bajado un poco respecto a los años de pandemia, que a nosotros nos vinieron bien porque la gente no podía gastar en otro tipo de ocio", apunta Álvarez, quien subraya que, en su caso, las temáticas más demandadas por sus clientes durante el certamen fueron las relacionadas con las charlas que se ofrecieron en el recinto. Por su parte, Verónica Piñeda, responsable de la caseta de La Revoltosa, comparte con el resto del gremio de libreros que las ventas de esta trigesimoquinta edición de la Semana Negra han ido mejor que en 2019. Lo mismo ocurre con Diego González, responsable del puesto de la librería Identidad Secreta: "Las ventas van subiendo. Ha sido una de las mejores ediciones desde que el festival se celebra en los astilleros".

También fueron muchos los visitantes que no se quisieron perder el cierre del certamen literario, tanto en la parte cultural como en dedicada a las atracciones y la gastronomía. "Venimos desde Cangas del Narcea y Lugones porque no nos queríamos perder esta edición, aunque fuera solo un rato", confesó el grupo formado por Pablo González, Carmen Lombraña y Sonia Azcárate en la cola para sacar el billete para la noria del festival. "Hay mucha gente y un ambiente muy agradable. Es una de esas citas que no pueden faltar en el calendario", apuntó Lombraña, en compañía de sus amistades. Los que tampoco se quisieron perder la cita fueron Sandra Santos, Diego Rodríguez, David Remis y Andrea García. "Es una de las fiestas claves: buen ambiente, buena música, atracciones, comida... no se puede pedir más", celebró Remis. La familia formada por Daniel Álvarez y los pequeños Laia y Guille, de seis y cinco años respectivamente, optaron por disfrutar la tarde de ayer caracterizados de Mario Bros. "No podíamos faltar", sentenció el padre.

Retos por delante

Nadie duda de que la Semana Negra es uno de los festivales más consolidados de España y Europa. Sin embargo, en el afán de seguir mejorando, se dibujan varios retos en el horizonte de las próximas ediciones. "Tenemos que atraer nuevos lectores, sobre todo al público joven", reconoció Ángel de la Calle. Una visión que compartieron el resto de libreros, quienes además de incidir en la idea de que los más jóvenes no solo acudan al festival atraídos por las atracciones añaden la posibilidad de mejorar el suelo de las instalaciones, para que no levante tanto polvo.

La alcaldesa de Gijón: "Ha sido una edición increíble"

"Ha sido una edición increíble", alabó ayer la alcaldesa de Gijón, Ana González, durante el acto de clausura del certamen literario. Un acto de balance al que también acudió el director del festival, Ángel de la Calle. "Sin tren negro y grandes conciertos, pero hemos tenido una gran y típica Semana Negra de gente con ganas de libros y actividades", apuntó la regidora, quien aprovechó su intervención para invitar a los asistentes a la próxima edición, que se celebrará entre el 7 y el 16 de julio de 2023: "Este año ha venido gente que nunca antes lo había hecho. Han descubierto la Semana Negra y han alucinado. Estoy convencida de que repetirán en próximas ediciones".

La alcaldesa de Gijón reivindicó en el acto de clausura del certamen la aportación que hace la Semana Negra a la ciudad. "Todo el mundo que valora el turismo, y por tanto la aportación de dinero a la ciudad, debería también valorar la cantidad de dinero que aporta la Semana Negra", espetó la socialista, quien añadió que "los cálculos que valen para otros también debería servir para este certamen".

González se deshizo en elogios tanto hacia el festival como a la organización del mismo: "Lleva ya muchas ediciones caracterizándose por una gran calidad de escritores y actividades que se presentan. Esto nos permite que esta fiesta de la literatura negra sea cada vez mejor". En este sentido, la mandataria celebró que con el paso de los años la Semana Negra haya logrado reinventarse para convertirse en "una estupenda ensalada de literatura". "Cada vez más es una suma de muchos géneros literarios. Lo hemos visto este año con una significativa presencia de la ciencia ficción o la fantasía".

"Quiero felicitar a todo el equipo. Aunque estéis cansados, pero satisfechos, tenéis que pensar inmediatamente en la próxima edición. No hay que dejar enfriar nada de lo que ha sucedido", manifestó una Ana González que también compartió sus sensaciones durante las visitas que realizó a la edición de este año: "He notado que durante esta edición realmente bullía el ambiente. Incluso había mucha gente tenía una agenda con las actividades para ir de carpa en carpa y no perderse ninguna de las que estaban programadas".