Ildefonso Rodríguez, secretario general del sindicato policial Sipla, urge remodelar la Policía Local de Gijón para reforzar los turnos de noches en fin de semana, una medida que a su juicio podría solventarse con una simple reestructuración de la plantilla en activo, derivando a parte de los agentes de policía de barrio, más liberados en verano por estar cerrados los centros escolares.

–El edil de Seguridad Ciudadana cuantifica en 29 efectivos cada turno de noche.

–Lo hace contando a los ocho alumnos que están en prácticas, que están en la academia. No nos lo podíamos creer cuando lo leímos en prensa. Es obvio que no puede contabilizar a esos efectivos, son compañeros que están aprendiendo y que a nivel práctico restan, porque se está muy pendientes de ellos, no pueden estar solos. En cualquier caso, muchos de esos efectivos que figuran en la noche es porque los que están de mañana refuerzan. Si ven que de mañana hay bastantes agentes les ofrecen ir por la noche. Pero eso no es real, no es algo programado.

–¿Qué supuso reforzar el servicio de Comunitaria, la policía de barrio, con 60 agentes?

–Este servicio trabaja de lunes a viernes, pero cuando más efectivos se necesitan por emergencias son las noches de los fines de semana. Potenciar ese servicio con 60 efectivos, aumentándolo exponencialmente, hace que ahora nos vemos en situaciones extrañas. Un lunes por la mañana hay 50 efectivos. Un martes por la tarde, otros tantos. Y luego llega el fin de semana y como mucho 18 o 20 efectivos para la noche.

–¿Por qué?

–Hay tres bloques en la Policía Local. Uno, el de Atención a la Ciudadanía, que son las emergencias, los policías que van con el coche. Esos están mañana, tarde y noche. Luego está Tráfico, los que van con las motos grandes, que trabajan por la mañana y por la tarde y hacen fines de semana, pero no noches. Y luego está la policía de barrio, el servicio de Comunitaria, que trabaja de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde. Los únicos que hacen noches es Atención Ciudadana. Y sobre el papel tiene 76 puestos, pero no todos están cubiertos. Hace poco estábamos con diez por debajo y no se cubren. Yo estuve en la policía de barrio y es muy útil, porque conoces a los vecinos, hablas con ellos y sacas cosas. Pero las asociaciones siempre nos preguntaban que dónde estábamos los fines de semana. Y ese servicio simplemente no trabaja en esos tramos.

–¿Y la solución?

–Mantener el servicio de policía de barrio, pero con menos efectivos. Sobre todo en verano. Es que no tiene sentido, porque una de las competencias de ese servicio es vigilar la entrada y salida de entornos escolares y en verano no hay clase. Y los fines de semana, hay botellones en el centro, pero también en los barrios, y pueden surgir peleas y demás. Y eso se atiende con una plantilla mermada. En verano es cuando más se nota. No tiene sentido que se mantenga el mismo volumen de efectivos cuando la ciudad cambia tanto. En Gijón en verano la población se dispara, es una situación distinta, por ejemplo, a la de Oviedo, que como ciudad universitaria tiene mucha actividad en periodo lectivo y se relaja un poco en verano. En Gijón es justo al revés y debemos organizar la plantilla en ese sentido.

–¿Ese trasvase de agentes es viable a nivel de competencias?

–Sí, es lo gracioso de todo esto. Muchas veces a los compañeros que están en policía de barrio, como no hay suficientes en Atención Ciudadana, los meten a reforzar. Se puede hacer, porque ya se hace, pero hay que hacerlo bien. Es el cambio de modelo más lógico.

–¿Y qué pasa con los asuntos propios?

–Uf... Según el convenio de funcionarios, se pueden pedir con entre 3 y 45 días de antelación. Pero a la Policía Local, no se sabe por qué, con entre 3 y 15. Y eso dificulta que se produzca el silencio administrativo, que es a los diez días. Si pides el día y a los diez no te contestan, es que te lo dan. Con el límite de 15 tienes menos margen de previsión. Pero es que encima muchos se deniegan porque sí. Sin explicación. Hay compañeros que lo han denunciado. Y hay días que se deniegan todos los permisos, todos. Yo me pregunto cómo hacen en otras ciudades con grandes eventos. Los días se tienen que conceder, son un derecho, y cubrir ese puesto con horas extra. Solo se podrían anular en casos extraordinarios, pero aquí se hace por sistema.