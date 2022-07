Serín rechaza el proyecto de conexión de la Zalia: "El trazado no es necesario"

La Asociación de Vecinos y Amigos "San Miguel" de Serín se reunió ayer para determinar el contenido de las alegaciones que presentará contra el proyecto de construcción de la conexión Zalia-El Montico. José Luis Fernández, presidente de la asociación vecinal, afirmó que estas alegaciones fueron "aprobadas" por la asamblea. "El trazado diseñado no es necesario ni de interés general", aseveró Fernández, que agregó que "una de las premisas para expropiar caminos es que dé servicio a zonas industriales". Sin embargo, el representante vecinal indicó que "en Serín no las hay".

Fernández también aludió al estado de la Zona Logística, de la que manifestó que "tiene muchas deficiencias y no está en funcionamiento". Al igual que el polígono de San Andrés de los Tacones, del que los vecinos de Serín denuncian sus desperfectos.

El proyecto del Principado, actualizado el pasado mes, consiste en la construcción de un nuevo enlace de la Zalia, una carretera que la unirá con la "Y" en El Montico. Un plan que José Luis Fernández confía en que no fructifique. "Esperamos que no se cumpla", aseguró. No obstante, el presidente de la asociación restó gravedad a la posibilidad de que se materialice. "Si la Zalia se llena de empresas, tendremos que aceptarlo", cerró.