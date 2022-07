Los clubes sociodeportivos urgen ayudas ante la crisis energética

El Grupo Covadonga albergó ayer una reunión de trabajo entre los dirigentes de los once clubes de la delegación asturiana de la Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y Recreativas (Acedyr), para establecer acuerdos sobre sus objetivos a corto plazo y plantear soluciones a las necesidades comunes. «Queremos que saquen una línea específica de ayudas a nuestros clubs, ya que no podemos optar a las ofrecidas hasta ahora», aseguraron los participantes. Según indicaron, las entidades no pueden acceder a ninguna de las ayudas dispuestas para solventar la crisis energética debido a su naturaleza, sin ánimo de lucro. Además, señalaron que durante la pandemia se les aplicó el mismo criterio que a los gimnasios, pese a tratarse de organizaciones diferentes.

Para poner remedio a estas dificultades, tras dos horas de debate, acordaron solicitar una segunda cita con la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán, como continuación de la realizada el 11 de abril y en la que contaron con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón. Los dirigentes de Acedyr son, no obstante, optimistas con respecto a la solución a sus problemas. «Sabemos que las ayudas llegarán», indicaron, aunque afirmaron que, para ello, debían volver a solicitarlo. Los miembros del Acedyr (que en Asturias integran el Grupo Covadonga, el Santa Olaya, el Club de Tenis de Gijón, el Club de Tenis de Oviedo, el Club de Tenis de Avilés, el Club de Regatas, el Club de Golf de Castiello, el Club Hípico Astur y el Centro Asturiano de Oviedo) también elaboraron un listado de necesidades deportivas para entregárselas a los candidatos de las próximas elecciones. «Sabemos que los grupos políticos tienen intención de reunirse con nosotros y que nosotros valoraremos positivamente a los que escuchen nuestras solicitudes», explicaron, conocedores de su gran importancia representativa en términos deportivos en Asturias: «Entre todos los clubes, aglutinamos aproximadamente cien mil socios, que es un diez por ciento de la población asturiana». Debido a estas cifras, buscan que su papel sea reconocido en el mundo del deporte: «Nuestro objetivo es que se nos tenga en cuenta como interlocutores dentro del ámbito deportivo». Durante la reunión de ayer en el Grupo, los miembros de Acedyr tuvieron tiempo de tratar un tercer tema: «Hablamos también sobre el Congreso del Deporte que celebraremos el año que viene, de la mano de la Universidad de Oviedo». Con esta, ya van cuatro reuniones entre ellos para dar forma a este evento, del que aún falta por detallar la programación, los horarios y los ponentes.