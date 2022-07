"Tsunami" inunda de rock Gijón

Tsunami prepara ya una oleada de música a todo volumen. El Parque de los Hermanos Castro, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, será finalmente el escenario que acogerá a los artistas de rock y punk del festival a partir del 28 de julio. Finalmente, no se usará de nuevo el patio de la Laboral porque la Consejería de Cultura advirtió de posibles daños en la cúpula del gran complejo arquitectónico. Aún así, el evento, que finalizará el 30 de julio, tuvo ayer su acto de presentación en el lugar que anteriorimente fue su casa, con la que su director, Ramón Noguera, asegura estar "muy agradecido".

Noguera llegó a la rueda de prensa cargado de novedades. Uno de los puntos fuertes fue el cambio que, "por motivos ajenos a la organización", según afirmó, ha tenido este año la ubicación. Sobre ello, el director manifestó su alegría por poder disfrutar de un lugar distintivo con una "ubicación idónea" en Gijón, como es el parque de Hermanos Castro. Los dos escenarios que se instalarán en la gran zona verde acogerán al público de este ya clásico del verano gijonés. En el "Vibra Mahou" actuarán las cabezas de cartel a los que se sumarán en la programación diversas estrellas nacionales e internacionales.

El 28 de julio, "Dropkick Murphys" abrirá la jornada de la mano de "Lagwagon", "Circle Jerks", "The Baboon Show", "Mad Caddies", "The Flatliners", "Zea Mays", "Free City", "The Weak" y "The Rotten Teens". El segundó día lo protagonizará "Ska-P" junto a "Flogging Molly", "Pennywise", "Soziedad Alkoholika", "Desakato", "Tropa de Carallo", "Los Nastys", "Medalla", "Liher", "Serpent" y "Me Fritos And The Gimme Cheetos". El broche final lo pondrán el 30 de julio "Airbourne", "Clutch", "Frank Carter and The Rattleskanes", "Anti-Flag", "The Inspector Cluzo", "Escuela de Odio", "Depresión Sonora", "Parquesvr", "Syberia", "Deleiba" y "Turbofvckers".

El evento, una de las cumbres del verano gijonés, tendrá presente un año más la ciudad en la que nació. Porque más allá de Hermanos Castro, se extenderá a otros lugares emblemáticos de Gijón, como el skate park de Cimadevilla, que contará el 29 de julio con las actuaciones de "Main Line 10" y "Los Bárcenas"; y la plaza Mayor, con la presencia en la última ronda de "Calivla" e "Ilustres Patilludos".

Pero, lejos del éxito de los artistas más populares, será sobre el escenario secundario donde se innovará este año. Quien vivirá en primera persona estas novedades será Cristina Zapico, una de las asistentes que, tras participar en el sorteo especial de Facebook para desginar el escenario, verá bautizado con su nombre el lugar que será otra de las perlas de la edición.

Aunque los primeros acordes de las melodías de estos artistas no se podrán escuchar en Gijón hasta el 28 de julio, los melómanos podrán disfrutar de "Tsunami" desde el día 22, fecha en la que comenzará en la Laboral Ciudad de la Cultura TSUDOCU, un certamen de documentos musicales. El que hasta ahora ha sido el centro neurálgico del festival será también la sede de esta primera edición. Las ceremonias de este tipo han sido, durante los últimos años, uno de los géneros en mayor auge entre los aficionados de diferentes índoles culturales, como la música o el cine.

El certamen tendrá tres protagonistas diferentes, que serán las tres obras elegidas como referentes anuales en lo que a documental musical se refiere. De manera respectiva, se presentarán del 22 al 24 de julio a las 20.30. La primera de ellas será "Nightclubbing: the birth of punk rock in NY" . El título, dirigido por Danny García es el primer documental sobre "Max’s Kansas City", el famoso club neoyorquino que tuvo un gran impacto en la música, la moda, el arte y la cultura después de que actuarán en él numerosos músicos influyentes. "No somos nada. La Polla Records", lo dirigió Javier Corcuera en honor a La Polla Records, una banda que atravesó fronteras y generaciones a pesar de haberse formado de una coloquial manera: sus integrantes eran un grupo de amigos de Álava que apenas sabían tocar.

A la lista de obras estrella se une el tercer título, "KTULU. Regreso al sótano" . Al más puro estilo "Anvil", este exhaustivo documental musical reivindica la figura de la banda Ktulu a la par que el metal español de la década de los 90, cuando la influyente banda de L’Hospitalet de Llobregat alcanzó el apogeo.

Las apuestas de la organización liderada por Noguera van otro año más allá de lo musical. De nuevo, se ha dirigido la mirada hacia La Tierra y la idea de hacer de "Tsunami" un lugar cada vez más sostenible, sigue en pie. Las lonas que se colocarán serán el reflejo de este proyecto. Las mismas se fabricarán con OCE360o, una empresa que trabaja con el Pureti Pure Air Print, un barniz de tipo ecológico que convierte en no-contaminante cualquier material que cubre.

La apuesta ecológica irá desde el 28 de julio de la mano de numeros éxitos musicales que harán del parque Hermanos Castro, el paraíso de los seguidores del pop y rock. Con la presencia fiel de "Vibra Mahou", la plataforma de Mahou Cinco Estrellas que genera encuentros en torno al directo, "Tsunami" volverá a hacer de Gijón una estrella de rock. Con la mejor música de guitarras y ganas de ser el edén de sus amantes al sur de Europa, el festival llega apuntando maneras. Promete mucho y bueno.