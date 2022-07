Una ayuda a flor de piel

Solidaridad a flor de piel en La Calzada. Daniel Rivero, propietario del estudio de tatuajes Séptimo Arte, en la calle Brasil, ha iniciado una campaña de recaudación a favor de Francisco Álvarez, vecino de La Camocha, que necesita 26.000 euros para costear un tratamiento en la Clínica Universitaria de Navarra que le permita luchar contra su cáncer de cuerdas vocales. "Cuanto antes se alcance, mejor", cuenta este profesional, que se suma a la oleada de ayudas que el paciente lleva recibiendo desde hace semanas, especialmente, en su barrio.

"Conozco a Fran, es vecino del barrio de toda la vida, mi madre conoce a su madre. Por eso, en cuanto supe que necesitaba dinero para sufragar este tratamiento no lo pensé dos veces: me puse manos a la obra y organicé esta rifa benéfica", explica Rivero. La campaña consiste en un sorteo con 1.000 participaciones, cada una de ellas con un precio de tres euros, sin límite de compra. Los premios a sortear son 10 tatuajes; valorados desde 250 euros hasta los 600, 10 piercings; repartidos en dos grupos de premios de cinco perforaciones cada uno y 10 camisetas de "Seventh Family". "Pensé en este sorteo como una forma rápida de recaudar dinero, más de lo que podríamos aportar nosotros a nivel individual", apunta Rivero. Esta iniciativa consigue aunar la solidaridad y los gustos: por un lado, atrae a aquellas personas que quieran contribuir con una causa benéfica. Y, por otro, a quienes disfrutan a la hora de tatuarse. "Al final tampoco es mucho dinero. A cambio, es muy trágico que una persona tenga que pedir dinero para poder seguir vivir", opina Rivero. "Me quedo tranquilo por haber hecho todo lo posible para que consiga otra oportunidad", remata. Aunque el sorteo está teniendo "muy buena acogida", Rivero aclara que ahora "hay un bajón". "Aunque llegamos a nuevas personas, la participación es un poco más por goteo que al principio", relata. Algo que achaca a "la interiorización" de la historia de Fran Álvarez.

Por su parte, Francisco Álvarez y su familia aseguran que no pueden estar más "agradecidos" con Rivero. "Cada vez que alguien, como Dani Rivero, nos ayuda, nos emocionamos mucho, no lo esperas", explica Sonia Pereira, mujer de Álvarez. "Cada uno colabora a su manera, dan lo que pueden", añade Toni Álvarez, hermano del paciente. "Una chica que nos conoció en la calle nos dio los diez euros que iba a usar para recargar el bono del autobús y estuvo dos semanas yendo al trabajo caminando", destaca con emoción. Y es que son muchos los que se han volcado con esta causa: David Villa, que recientemente se preocupó por el estado de salud, Samuel Trabanco, la Asociación de Vecinos de la Camocha... Para recaudar fondos también organizaron partidos, así como conciertos y concursos solidarios, cuyo dinero fue donado íntegramente a la causa.

Y es que casi nadie que haya escuchado hablar de la historia de Francisco Álvarez, es capaz de mirar hacia otro. A "Fran", como le llaman sus conocidos, vecino del barrio de La Calzada y padre de familia, le diagnosticaron el cáncer de cuerdas vocales con tan solo 35 años. Tras muchas pruebas, médicos y diagnósticos, hoy la única esperanza de vida que le ofrecen es un tratamiento en la Clínica Universitaria de Navarra, donde cuentan con medios más avanzados. Francisco Álvarez, tras haber logrado recaudar casi 22.000 euros (una gran cantidad gracias a la solidaridad), ve más cerca la oportunidad de su vida: hace solo dos días se desplazó a Pamplona para que los médicos comiencen con las pruebas. Nada más llegar, le hicieron un PET (tomografía de emisión de positrones), un exámen diagnóstico no invasivo que permitirá conocer el avance del cáncer en su cuerpo. Prueba especialmente dura, puesto que respirará con mayor dificultad un tiempo.

Pese a ello, está notablemente emocionado, incluso se animó a bromear entre señas para que puedan traducir lo que quiere decir. "El techo de la máquina termina lleno de saliva", gesticuló mientras dejaba escapar una sonrisa. Y, en caso de que dé tiempo, ese mismo día comenzará con la quimioterapia, la primera sesión de seis sesiones de este tratamiento agresivo. A raíz de los resultados de estas primeras pruebas diagnósticas, sabrán "si entra o no en el estudio clínico, en caso de no entrar seguiría con la quimioterapia". Su lucha continúa.