Emtusa concentrará todas sus paradas en La Acerona

Los autobuses interurbanos también tendrían espacios reservados en la avenida de la Costa eliminando el carril de circulación a lo largo de la cara norte de la manzana de la Casa Rosada. Al otro lado de la avenida, en el tramo más pegado a los jardines de la plaza de Europa, también habría parada para ellos. El diseño que plantea esta alternativa no toca la configuración de Palacio Valdés, donde se mantienen las paradas de Emtusa. De hecho es la alternativa menos agresiva con la ubicación de los autobuses urbanos.

¿Problemas? El informe habla de congestión de vehículos que accedan a la Costa desde Palacio Valdés, turbulencias al pasarse de dos a un carril de Palacio Valdés al paseo de la Infancia, de las maniobras peligrosas que tendrían que hacer los buses de Emtusa en la parada de la Gota de Leche para ir a la avenida de la Costa y de bloqueos a los peatones en el entorno del paseo de la Infancia.

La alternativa 2 es la primera que incorpora la glorieta al diseño. Incluye espacios para la parada de los autobuses en el paseo de la Infancia, pero también en la calle Llanes, tanto buses de Emtusa como de la CTA en ambas ubicaciones. En el caso del paseo de la Infancia sacrificando una línea de aparcamientos en batería que hay en el centro del paseo. La línea de taxis y el resto de los carriles de circulación se quedan como están.

Emtusa mantendría su protagonismo en El Humedal, pero concentrando todas las paradas y carriles para el lado de La Acerona, que contaría con dos carriles por sentido: dos hacia la glorieta y dos hacia la avenida de la Costa. Los tres carriles que se encuentran al lado de la Gota de Leche servirían de circulación para todos los vehículos. Los autobuses que operan desde el Consorcio tendrían reservados tres espacios en la avenida de la Costa: dos en el carril más próximo a la Casa Rosada y otro enfrente. En resumen, en ese tramo de la avenida de la Costa, habría, en dirección este (lado de la Casa Rosada), un espacio de andenes para autobuses interurbanos, un carril de circulación y un carril bus y en la dirección oeste, dos carriles de circulación y un carril bus. Se establecen paradas de taxi en el paseo de la Infancia, Palacio Valdés y calle Llanes.

Muchos de los problemas de congestión de tráfico de la alternativa sin glorieta se solventan con esta opción aunque los técnicos también ven inconvenientes a tener en cuenta en esa alternativa. Entre ellos la dispersión de las paradas del servicio interurbano entre seis zonas distintas de las calles Llanes, paseo de la Infancia y avenida de la Costa o las colas de coches en el cruce de Magnus Blikstad con Llanes, que se producirían al ceder el paso a los peatones en un espacio con un mayor movimiento por las subidas y bajadas de viajeros.

La alternativa 3 comparte la misma configuración que la 2 en cuanto a la implantación de la glorieta y la ordenación de la plaza del Humedal. También hace las mismas reservas de espacio para los autobuses interurbanos en la avenida de la Costa y el paseo de la Infancia, pero elimina la opción de andenes para la CTA en la calle Llanes y los coloca en el tramo inicial de la calle Magnus Blikstad, que además queda restringida al resto de los vehículos. Pese a ello, y aunque en menor medida, el problema sigue siendo la dispersión de paradas del autobús interurbano.

Y se llega así a la alternativa 4 que los técnicos consideran la "que presenta un mayor orden del tráfico y de los espacios de transporte público". El único cambio sobre la propuesta 3 es que traslada la parada de taxis del paseo de la infancia a Magnus Blikstad. Con este diseño quedarían claramente definidas tres zonas: los autobuses de la CTA tendrían sus paradas en el paseo de la Infancia y la avenida de la Costa, los de Emtusa en la Acerona y los taxis en Magnus Blikstad.

El estudio de Vectio incorpora la idea de convertir ese primer tramo de Magnus Blikstad en una zona de plataforma única limitada al paso de todos los vehículos, excepto los taxis. Un elemento que desde el ámbito municipal ya se ha descartado dejando claro que, con o sin plataforma única, tendría que garantizarse el paso de los autobuses por ese punto. Ahora mismo pasan las líneas 10, 14 y 25. En principio a los responsables de Emtusa no le vale la propuesta de Vectio de cambiar el itinerario de esas líneas pasándolas por plaza del Humedal y avenida de la Costa con gira hacia la avenida de la Constitución donde volverían al itinerario original.

La trascendencia de la glorieta en la formulación futura del entorno hace que el estudio incorpore una análisis específico sobre sus niveles de servicio y capacidad. Los niveles de servicio se consideran buenos con un tiempo de demora medio en cada uno de los brazos de la glorieta que no supera los 9,9 segundos. Y en cuanto a la capacidad se determina que puede soportar 800 vehículos haciendo el movimiento de Palacio Valdés a Sanz Crespo garantizando un flujo de tráfico estable. Los problemas de flujo estarían por encima de los mil vehículos.

Este estudio es solo una herramienta de trabajo en la toma de decisiones de una obra trascendental que la ordenación de la movilidad en el centro urbano de Gijón. Su desarrollo no está exento de polémica. De hecho, Foro ya ha anunciado una iniciativa plenaria para intentar frenar cualquier licitación vinculada al proyecto. Además, sus ediles pedirán en comisión de Movilidad que el gobierno local convoque a todas las comunidades de vecinos de la zona para explicarles el proyecto.

El Humedal, punto de paso de 1.400 autobuses cada día

Con o sin intercambiador, el área del Humedal ya es punto neurálgico del paso de los autobuses por la ciudad tanto urbanos como interurbanos, por la presencia de Emtusa y Alsa. Algo que queda claro en el informe encargado por el Ayuntamiento. El dato de partida es contundente: unos 1.400 autobuses al día pasan por allí. Y ese paso, no la generación de más, es el que ordenaría el intercambiador manteniendo los usos de Emtusa y fijando las cabeceras de las líneas de los operadores de la CTA. En ningún caso se plantea que los autobuses tengan allí un espacio de estacionamiento. Es parar, dejar que se bajen unos pasajeros y suban otros, y reanudar la marcha. Emtusa pasa por el Humedal con diez de sus catorce líneas ordinarias del servicio diurno. Pero a ellas se suman los búhos y dispositivos especiales. Eso supone que allí paran el 87% de sus pasajeros. En cifras previas al bajón de la pandemia, alrededor de 16 millones de pasajeros. El tiempo de media de parada de Emtusa en El Humedal es de 33 segundos y se pueden juntar hasta cuatro buses al mismo tiempo en horario punta. En cuanto al autobús interurbano con origen o destino en Gijón son 3,5 millones de viajeros al año, de los que el 64% están en la conexión con Oviedo. En la estación de Alsa se pueden juntar seis autobuses regionales al tiempo y el tiempo medio de estancia es de 8 minutos y 15 segundos, que se eleva a 12 minutos y 15 segundos en los autobuses de Oviedo. ¿Taxis? En un radio inferior a los 500 metros desde El Humedal hay cuatro paradas de taxi, la más cercana la que se corresponde con el número 5 del paseo de la Infancia tiene nueve vehículos en sus momentos de mayor ubicación. El entorno está atravesado por ciclocarriles, con un punto de recogida de bicicletas, y en el subsuelo estará una de las grandes paradas del metrotrén. Eso convertirá en el Humedal en un punto de movilidad tan importante como el que se genere en la estación intermodal de Moreda, pero no es lo mismo. Ni para los trenes ni para los autobuses. El Humedal no es punto término, se trata de un espacio de paso. El estudio también analiza el tráfico en toda la zona. Dos conclusiones a tener en cuenta. Una que hay tres horas punta al día, de 8.00 a 9.00 de la mañana, de la una a las tres y, la más importante, de seis a siete de la tarde. Y otra que en la hora punta la calle con más afluencia es la avenida de la Costa, con 1.015 vehículos circulando hacia el oeste y 302 al oeste.