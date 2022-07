Niños que van como cohetes: así es el taller de fabricación en la pista de Cenero

Dos días de talleres en equipo para la fabricación de un cohete, una actividad englobada en la Fiesta del Cielo, han dado sus frutos en la pista de aeromodelismo de Pica Corros, en la parroquia gijonesa de Cenero, donde niños de todas las edades, acompañados de sus familiares, pusieron ayer en funcionamiento sus modelos. Así, pudieron comprobar si sus cohetes volarían tanto como ellos preveían.

«La experiencia ha sido muy positiva, ya que, además de ser una actividad diferente, estamos educando en cuanto al consumo responsable del modelismo espacial». Eso dijo Marcos Álvarez, responsable de los talleres. «Con estos proyectos de la agencia Espacial Europea, cuya función es educar, los menores han podido hacerlo todo y participar en las distintas fases de creación, excepto manipular los motores», añadió. «Cabe resaltar que en Estados Unidos estos talleres forman parte de una asignatura, algo raro aquí», remató.

Miguel Palicio, quien frecuenta las instalaciones debido a que practica el vuelo de aviones y drones, subrayó que «nunca había visto esta actividad». «Pero, aparte de ser algo diferente y novedoso, me parece que, con un campo de estas características, se debe aprovechar y hacer este tipo de actividades», destacó.

La experiencia no solo llenó de diversión a los más pequeños, sino que sus acompañantes también han podido disfrutar de los talleres. «Los niños están muy contentos. Los talleres empezaron el lunes, con la construcción y algunas explicaciones teóricas muy interesantes, como la altura a la que pueden llegar y otros cálculos», indicó Manuel Ascariz, padre de Víctor, uno de los niños participantes en el taller. «Los niños disponían de un kit, el cual podrían escoger ya que, dependiendo de un modelo u otro el número de aletas varía, por ejemplo, y la velocidad no es la misma», detalló. «Nos enteramos de que era un deporte federado y nos comentaron que había una asociación asturiana de cohetes, lo que nos interesó mucho porque no teníamos ni idea», dijo. La única pega que ve es «la cantidad de gente que se inscribió que luego no fue al taller». Y es que, a pesar del éxito de la experiencia, cabe resaltar que la mayoría de los presentes en la pista coincidían en que para próximas ocasiones «hay que darle una mayor promoción a esta experiencia». «Es el primer año y ahora lo que se espera es que en los próximos años se anime más gente», dijo, no obstante, Marcos Álvarez.

La actividad estuvo protagonizada por doce equipos formados por tres integrantes. Por un lado, había un encargado de controlar la velocidad del viento y dar pie al inicio de la operación. Por otro, el encargado de comprobar que, tanto la plataforma del cohete como la metereología son correctas. Y, finalmente, el responsable de activar el motor, el más importante para que el cohete coja vuelo.

Desde el otro lado de la valla, familiares y amigos aplaudían con satisfacción viendo a los pequeños lanzar los cohetes. A pesar de que, la mayoría lograron coger impulso con éxito, alguno que otro presentó fallos. «Había uno que no estaba bien diseñado y, al despegar, se descompensó al perder combustible. Fue una lástima», destacó el encargado del taller.

Sin embargo, los asistentes quedaron satisfechos con el trabajo realizado. «Sin duda vamos a repetir el año que viene, porque es un taller que para los niños está genial, es gratuito y diferente», subrayó Pablo Zapico, uno de los participantes en el original evento.