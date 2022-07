Los vecinos de San Andrés de los Tacones pasan la noche en vela por las llamas en el Monte Areo

Segundo día de trabajos continuos para controlar el incendio en la ladera baja del Monte Areo que cae hacia el camino de La Melendrera, en la parroquia de San Andrés de los Tacones. Las llamas se iniciaron en torno a las cuatro de la tarde del pasado martes. Desde entonces, efectivos de Bomberos se encuentran en la zona sofocando los terrenos –repletos de eucaliptos– y controlando la quema, que se fue reavivando ayer de forma intermitente hacia la cara norte, por una vaguada con bastantes ramas. "Vivo algo lejos del monte, pero desde la venta de mi casa se ve perfectamente. De repente me asomo y lo veo en llamas. No me lo podía creer", recordó Esther Álvarez, propietaria de más de cuatro hectáreas del monte, parte de ellas calcinadas por las llamas.

El incendio –que llegó a aproximarse a escasos metros de varias viviendas particulares– estuvo controlado durante toda la noche por los Bomberos. Celestino García, residente en la zona desde hace más de 40 años, mostró cierta tranquilidad tanto el martes como ayer. Sin embargo, el vecino quedó pendiente de una posible reactivación en la nocturnidad: "Pasé la noche preocupado, pero sabía que el fuego no iba a llegar a casa". Una preocupación compartida por su mujer, Concha García. "Nunca tuve miedo de que las llamas llegaran a la vivienda, pero está claro que ha sido inesperado", admitió la mujer en el porche de su domicilio, lleno de ceniza procedente de la quema de la parte baja del monte, a escasos metros de la vivienda. Hasta tres efectivos de Bomberos estuvieron trabajando sin descanso durante todo el día para controlar el incendio y evitar que se reprodujera por más focos. Para ello contaron con el apoyo del helicóptero de Bomberos de Asturias. "Estuve despierta durante toda la noche por si saltaba alguna chispa", apuntó Briggite Geselman, la vecina que tiene la vivienda más cercana a la zona donde se originaron las llamas. Un incendio que a su juicio –y al de más residentes– "tuvo que ser provocado". "Al caer la noche el fuego avanzó por el flanco derecho hacia Monteana, pero los Bomberos fueron controlándolo", remató Geselman, quien durmió, asegura, en la parte baja de su vivienda "por si acaso". Y es que, según la versión en la coinciden varios residentes de la zona, la primera hipótesis sobre el origen de las llamas es que "tuvo que ser algún coche que pasó con la intención de generar las llamas y desde el que tiraron varios artilugios que las propiciaron", ya que, según explican, el incendio "tenía varios focos muy concretos". Manuel González y Esther Álvarez, de 88 y 85 respectivamente, son los propietarios de más de cuatro hectáreas del monte. En primera instancia se enteraron del incendio desde su vivienda, situada a varios kilómetros de la zona. Desde allí vieron por la ventana cómo sus terrenos estaban en llamas. Rápidamente se pusieron en contacto con Celestino García para darle el aviso. "Da pena, pero esto no es lo peor. Lo más importante es la salud", sentenció Manuel García, quien ayer se desplazó hasta la zona junto a su mujer para presenciar de cerca las novedades que se pudieran producir: "Estamos vigilando desde ayer (por el martes)". Crítica a la limpieza A pesar de que los vecinos sostienen que el incendio tuvo que ser provocado por algún usuario del que se desconoce la identidad, varios de ellos claman ante la "dejadez" que hay por parte del Ayuntamiento de Gijón para la limpieza de la zona. "Nos tienen abandonados y luego pasa lo que pasa. No hay derecho porque pago mis impuestos igual que el que tiene un piso en el centro de Gijón", clamó ayer Celestino García. Su mujer, Concha García, opina lo mismo: "Nos tienen totalmente descuidados".