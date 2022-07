El Ye-Yé se estrena con un concierto en Begoña

La década de los 60 viajará al presente para quedarse durante los próximos días en Gijón con el Festival Ye-Yé, que inaugura hoy su vigésimo octava edición. "Tenemos la ilusión intacta aunque nos hagamos mayores", afirmó ayer su director, Félix Domínguez, en la rueda de prensa de presentación del certamen, cuyas actuaciones finalizarán este domingo 24.

"Una parte clave del verano gijonés". Así definió Manuel Vallina, concejal de Cultura, al Ye–yé. El acto de presentación tuvo lugar en el Antiguo Instituto Jovellanos. Tanto el director del certamen como el concejal estuvieron rodeados de muestras de la exposición "Roar", obra del autor Tete Navarro y que forma parte de la lista de exhibiciones pertenecientes a la programación del evento. En ella, que se podrá visitar hasta el 16 de agosto en el mismo centro, Navarro narra visualmente la historia de los automóviles en los años 50 y los 60. Una planta más abajo se sitúa hasta el mismo día la exposición "Sometimes, always, never", de Duncan James.

A pesar de las diferentes actividades, el plato estrella del certamen vuelven a ser las actuaciones. Una programación sobre la que su director se atreve a destacar dos conciertos de artistas que actúan en España por primera vez: "The Shadracks", y "PM Warson". Durante hoy, día del estreno oficial del certamen, se podrá disfrutar de manera gratuita y a partir de las 21.00 en el paseo de Begoña del grupo francés "Le Chiffre Organization". Además, los amantes del cine podrán acudir hasta mañana a los "Ciclos de Cine del Ye-Yé" en la Antigua Escuela de Comercio, donde hoy se proyectarán dos películas: "Wanda", a las 17.00, y "The Connection", a las 19.00, además de dos cortometrajes. También la cafetería "Toma 3" cuenta con actividades durante todo el día.