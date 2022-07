Los autobuses suponen el 5 por ciento del tráfico en El Humedal en hora punta

El tráfico de autobuses en el entorno del Humedal, pese a ser "el principal centro de concurrencia de este tipo de vehículos en el concejo", solo supone en hora punta el 5 por ciento del total frente al 84 por ciento que acaparan los vehículos privados. Así se recoge en el informe encargado por el Ayuntamiento para valorar las alternativas de cara al rediseño urbano de esta amplia zona, con vistas a ubicar en ella una estación intermodal, desvelado ayer por LA NUEVA ESPAÑA. Los técnicos, tras realizar varias mediciones en la propia plaza y en calles aledañas, avalan la viabilidad del intercambiador si el tráfico se regula con una glorieta, un elemento presente en tres de sus cuatro alternativas propuestas y que permitiría el giro a la calle Sanz Crespo. Con esta nueva rotonda, siempre que el repunte de la circulación a causa de ese nuevo giro no sea excesivo, los expertos entienden que coches y autobuses podrían convivir sin mayores atascos, con demoras de unos diez segundos al entrar o salir de la rotonda.

El estudio repasa la presión del tráfico en hora punta (entre las seis y las siete de la tarde de un día laborable) en todas las entradas y salidas del Humedal. Y estima que la vía que sufre más afluencia es la avenida de la Costa, con 1.015 vehículos circulando hacia el oeste y 302 hacia el este. Esto hace que una de las esquinas más conflictivas actualmente sea la de esta avenida con la calle Palacio Valdés, por la que pasan hasta 1.551 en hora punta. Por zonas, en la del Humedal, en su entronque con Álvarez Garaya, Palacio Valdés, Pedro Duro, Magnus Blikstad y el vial hasta Sanz Crespo, pasan en hora punta 1.334 automóviles. Pero, de ellos, 1.129 son coches y 64 son autobuses. Y en la conflictiva esquina entre la avenida de la Costa y Palacio Valdés, de esos 1.551 vehículos, 1.371 son coches privados y 66, autobuses.

En encaje del intercambiador en este entorno, según las simulaciones elaboradas por la empresa Vectio, podría realizarse de cuatro maneras. La primera, la más conservadora en cuanto a obra, porque descarta la idea de la glorieta y se limita a instalar paradas de Emtusa en Palacio Valdés (como ahora), pero los técnicos reconocen que es la opción "más agresiva" por la instalación de carriles bus y apartaderos para autobuses interurbanos en el paseo de la Infancia, lo que entorpecería el tráfico rodado y la fluidez de pasos de peatones.

La segunda alternativa plantea la glorieta en El Humedal, reconfigurar parte del trazado de las líneas de Emtusa en Palacio Valdés e instalar paradas para autobuses interurbanos en las calles Llanes y Paseo de la Infancia y en la avenida de la Costa. Las desventajas de esta opción es esa dispersión de paradas por diversas calles y las previsibles retenciones en Magnus Blikstad por autobuses que cedan el paso a peatones. La tercera alternativa es muy similar a la segunda, pero mueve los apartaderos de la calle Llanes a la de Magnus Blikstad, pero esto obligaría a convertir esta vía en un tramo restringido para el resto de los vehículos.

La cuarta opción es la que, a juicio de los técnicos, mejor ordena el entorno. Lo que plantea es mover la parada de taxis del Paseo de la Infancia hasta Magnus Blikstad, y eso obligaría a restringir aún más esta calle, que se quedaría como un tramo peatonal salvo para taxistas. En ese hueco libre en el paseo de la Infancia, se instalaría una parada para buses interurbanos. Así, el paseo de la Infancia y la avenida de la Costa tendrían paradas de autobuses interurbanos, las de Emtusa se quedarían en Palacio Valdés y los taxis tendrían su espacio propio en Magnus Blikstad. Desde el ámbito municipal, sin embargo, se ve prioritario que por esta calle sí puedan pasar autobuses, porque de lo contrario habría que modificar el trazado de las líneas 10, 14 y 25 de Emtusa. La alternativa que plantean los técnicos es desviar estas rutas por la plaza del Humedal, la avenida de la Costa y la de la Constitución, trasladando a esta última vía sus marquesinas.

Lo que sí parece claro es que el intercambiador no se entiende sin una glorieta. Recoge el informe que permitir esta conexión, además de unir la calle Palacio Valdés con la de Sanz Crespo, ayudaría a "liberar parte del tráfico de la calle Llanes" y facilitaría la maniobra de los autobuses en todos los tramos. "Los niveles de servicio con la nueva glorieta serían buenos y no se observa ningún conflicto que pueda afectar al tráfico de forma negativa", aclara el documento. Se barajan tiempos de espera de menos de diez segundos para salir y entrar de esta rotonda y solo habría problemas de tráfico si el nuevo giro a Sanz Crespo implica un incremento de más de mil vehículos en el entorno, lo que causaría retenciones, sobre todo, en el tramo sur, donde podría haber atascos de un minuto. Sería el peor escenario posible y no parece probable.

Ahora, este informe encargado por el Ayuntamiento será trasladado al Principado –promotor del proyecto– para que estudie las opciones a las que se enfrenta, aunque ambas entidades negociarán la opción definitiva. El proyecto aspira a 2,1 millones de fondos europeos.

El Principado tendrá que licitar las obras para el intercambiador de autobuses «en pocos meses» para poder financiar el proyecto con fondos europeos. Así lo advirtió ayer el edil de Movilidad, Aurelio Martín, que hizo un llamamiento a tener «un debate serio» respecto a un plan «necesario» y que no implicará «convertir el entorno en una estación». «Por El Humedal ya pasan muchos autobuses, ahora se trata de organizarlos. La diferencia es que en un autobús van 30 o 40 personas y en un coche van una o dos. Se gana en eficiencia», defendió.

Entiende el concejal que es ahora el Principado el que debe «reflexionar» sobre el diseño del intercambiador, pero pide que el debate político se «aleje de las descalificaciones». «Parece que cuando peatonalizas una calle hay un gran problema, pero de la avenida del Molinón, por ejemplo, ya no habla nadie, porque fue un éxito. Pero hubo partidos que prometieron que meterían allí las excavadoras si gobernasen. Y ahora parece que se quiere arremeter contra el transporte público», aseveró. Se desmarcó también el edil de la idea de que estas paradas de autobuses vayan a complicar el tráfico de la zona. «Habrá sitios de parada, no de estacionamiento, eso se queda para la intermodal», razonó el edil.

Plan de Movilidad

Martín, además, anunció ayer que en unas semanas se reactivará la ronda de contactos para crear consenso entorno al Plan de Movilidad, una campaña que priorizará a quienes alegaron alguna modificación –se presentaron 14 quejas– y que se concretará con una exposición de las medidas planteadas en el Antiguo Instituto a partir del 8 de agosto. El edil recuerda que de los nueve millones de euros de fondos europeos destinados a la movilidad, «casi siete» se enmarcan «bajo el paraguas» de este plan, que Martín espera aprobar en el Pleno de noviembre: «Pido responsabilidad política para sacarlo adelante. Es un documento vivo que se puede modificar, pero necesitamos propuestas concretas, no confrontamientos».