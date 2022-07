Los comerciantes creen que habrá más clientes, pero temen perder aparcamientos

El informe encargado por el Ayuntamiento con las cuatro alternativas para construir el intercambiador de autobuses urbanos e interurbanos del Humedal levantó ayer incertidumbre entre los comercios de las calles Magnus Blikstad y Llanes, que según varias de las propuestas acogerán andenes, al igual que otras próximas, como el paseo de la Infancia. María Díaz, que trabaja en un comercio de dulces y regalos, ve en este proyecto detalles "inquietantes". "No se entiende muy bien que se proponga semipeatonalizar un tramo de Magnus Blikstad porque es un lugar con pocos espacios para aparcar. Si nos quitan más, no sé dónde vamos a dejar el coche", indicó. Algo que también preocupa a Paz Bravo, dueña de un quiosco: "Aparcar aquí ya es un inconveniente muy gordo, si nos quitan alguna de las plazas de aparcamiento no me quiero imaginar lo que será". "Esta es una calle de tránsito, el ancho es limitado y los comerciantes dependemos del vehículo", añade Daniel del Pozo, al frente de una floristería. Mismo recelo se vive en los comercios de la calle Llanes. Elena Armada, de una tienda de productos de cosmética, ve "muy complicado aparcar a día de hoy". "La mayoría tienen que hacerlo en doble fila porque no hay plazas", subraya.

A este problema, se sumarían las necesidades de los proveedores que acuden a las tiendas. "La carga y descarga está siempre a tope en esta calle, quizás este cambio afecte también en este sentido", estimó Bravo. A su vez, Pilar Peñafiel, propietaria de una floristería, indica que "la gente se rifa las plazas de aparcamiento". "Cuando viene el reparto de flores tiene que aparcar lejísimos porque no tiene dónde hacerlo aquí", explica. "No tenemos un punto de carga y descarga cerca y los proveedores aparcan en doble fila para poder dejar la mercancía", detalla Elena Armada. No obstante, los comerciantes coinciden en que si aumenta la afluencia de clientes será "bienvenida". "Por aquí ya pasa bastante gente, pero todo lo que sea incrementar la afluencia de clientela es bienvenido", indica Rubén Méndez, encargado de una cafetería. También ve ventajas en este incremento Carolina Labrada, responsable de otra tienda de cosméticos: "Igual así conseguimos que haya el mismo tránsito en la parte baja de la calle Magnus Blikstad que en la alta". Lucía Pérez, trabajadora de una frutería en Magnus Blikstad, confía en que esta iniciativa "conecte mejor la zona con otros barrios". "Ahora tengo que coger el autobús para ir a Contrueces en la avenida Schulz", explicó Lucía Pérez. Por su parte, Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV), apuntó que esta propuesta "contempla el tránsito de unos 1.400 autobuses al día, lo que supondrá más atascos, ruidos y contaminación en la zona". Advirtió de que "pone en ridículo la propia intermodal en Moreda". "Creemos que esta idea solo beneficia a Alsa y que perjudica por tanto al ferrocarril", valoró Cañete. Y añadió su sorpresa ante la idea de que "la propuesta está planteada desde el Principado cuando Emtusa está haciendo un estudio integral de líneas y no conocemos su propuesta". Por otro lado, Arantza Fernández, directora general de la Corporación Asturiana de Transporte (CAR), apuntó a que este modelo "persigue una movilidad más sostenible y eficiente desde el punto de vista energético". Y "ayudará en la reducción de los tiempos de viaje". Y aclaró que "el intercambiador multimodal es compatible con la existencia de una estación intermodal". "Así sucede en las ciudades a la vanguardia de la movilidad como Madrid, Barcelona o Bilbao", remató.