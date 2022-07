Pepín Braña, en el estreno de la sede de su partido: "Vamos a sacar 14 concejales"

Con citas a Aristóteles, lonchas de jamón, alguna que otra botella de Ramón Bilbao y un verdadero baño de masas. Así arrancó ayer su andadura política José María Suárez Braña, más conocido como Pepín Braña, el que fuera presidente de la Federación de Peñas del Sporting. Braña inauguró junto a sus correligionarios la sede de su partido, Que Hable Gijón, ubicada en un coqueto local de paredes color salmón y blancas, repleto de imágenes de la ciudad, en el número 11 de la calle Asturias. Arrancó con las expectativas por todo lo alto. "No voy a ser alcalde con ocho o nueve concejales. Vamos a sacar 14, vamos a tener mayoría absoluta", afirmó, entusiasmado, el líder de la formación de nuevo cuño.

Braña resaltó que la idea de su partido nace del "desencanto que hay con los políticos". "Hace 2.600 años una persona muy inteligente dijo unas palabras que me encantan. Él las dijo en griego, pero yo como ando muy mal de griego las voy a decir en gijonés, en playu. La política es el arte más noble que puede desarrollar la raza humana siempre que lo haga en beneficio de sus ciudadanos y la más miserable y vil si la hace en beneficio propio", afirmó.

Con esto lo que Braña quiso decir fue lo siguiente. "La sensación es que ahora los dirigentes, por lo que veo, escucho, y veo en los medios, no se sienten al servicio de los ciudadanos", aseveró. "Se levantan por la mañana y dicen: ‘Hala, Gijón es mío’. Y como tardé en cruzar la acera, mañana por esta acera no pasan coches. Eso es lo que puedo pensar yo del señor que lleva Movilidad", indicó en referencia al concejal Aurelio Martín. También habló del paseo del Muro. "Si tardo en ir al Ayuntamiento porque pasaban dos coches por el Muro, mañana no pasan. No vi que hubiera un clamor grande contra el Muro, ni que hubiera manifestaciones. Hay cosas más importantes en las que gastarse el dinero", afirmó.

A la inauguración de la sede acudieron decenas. El local está repleto de libros, con algunas colecciones de Premio Nadal y obras de Pérez Reverte y Almudena Grandes. Braña, vestido de traje y con un pin en la solapa de la americana de una silueta de las farolas del Muro –el logo de su partido– fue saludando a los asistentes. "Llevo gente muy buena. Porque no soy inteligente, pero soy listo. Y los listos nos rodeamos de inteligentes para salir adelante y que ellos trabayen", declaró. "Somos gente que trabajamos, bueno, yo ya no, pero somos de lo más normal", añadió Braña, con sonrisa permanente. "No hemos hecho encuestas y espero que no me la haga Tezanos, el del CIS. Y si me la hace, que ponga que no sacamos ningún voto, porque entonces los sacamos todos", finalizó.