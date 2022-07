Los vecinos urgen mejorar la limpieza del Monte Areo para evitar nuevos incendios

Con el incendio del Monte Areo "prácticamente extinguido", según explicaron ayer fuentes municipales, los vecinos de las parroquias próximas urgen a acometer labores de limpieza en la zona para que un incidente así no vuelva a ocurrir. "El monte está sucio y sin limpiar, es una vergüenza cómo está totalmente abandonado", denunció ayer Rafael García Martínez, Falín, tesorero de la asociación de vecinos de Monteana, convencido de que el fuego que se originó en la tarde del pasado martes "fue provocado". "A poco que prenda un poco la maleza, se extiende con mucha facilidad", advierte.

Los integrantes del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón (seis efectivos) estuvieron trabajando a turnos, sin descanso, desde que las llamas se avivaron el pasado miércoles. "Pasaron toda la noche recargando agua aquí cerca y trabajando sin parar", afirma Falín García, testigo de "la buena actuación" desempeñada por los efectivos desplazados desde el parque de Roces. De hecho, fue a las diez de la mañana el momento en el que se dio relevo a los bomberos, manteniendo un encuentro para informar del estado de las llamas en el Monte Areo a los efectivos que se incorporaban a las labores.

A los bomberos gijoneses se unieron también otros cuatro de Bomberos de Asturias para actuar principalmente en las zonas noroeste y sur. Las condiciones meteorológicas de ayer por la tarde fueron favorables para facilitar las labores de extinción de las llamas, que afectó a un perímetro de tres kilómetros y quince hectáreas de superficie. "Estaba controlado, pero seguía saliendo humo y se notaba el olor", describió Bryan Calvo, presidente vecinal de San Andrés de los Tacones.

Las críticas por el mal estado del monte son la tónica general en las asociaciones próximas. "En el monte hay caminos públicos y no se hace ningún tipo de limpieza, por lo que dejan de servir de cortafuegos, porque la maleza se une", reflexionó Calvo. Y añadió: "Se nota con bastante claridad dónde empieza Carreño y dónde Gijón, porque la zona de Carreño está mucho más limpia y cuidada". Además, desde San Andrés de los Tacones también lamentan que se tardase en actuar y no fuese hasta ayer que llegó el helicóptero de Bomberos de Asturias a echar agua. "El dinero hay que gastarlo en las cosas importantes, no dejar que se queme un monte", advirtió Calvo.

En una línea similar a sus homólogos vecinales se pronunció ayer José Berdayes, presidente de la asociación de vecinos "Vegas Bravas" de Poago. "Hay preocupación con los incendios, porque casi todos los años ocurre algo, pero es algo complicado y de difícil solución, porque muchas de las fincas son privadas y deberían ser los propietarios quienes llevasen a cabo esas limpiezas", reflexiona Berdayes, que confía en que el problema en el Monte Areo quede ya solucionado tras la actuación ayer de los bomberos.