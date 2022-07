Los 60 suben a La Providencia con el Ye-Yé

El estilo y la música que protagonizaron las décadas de los 50, 60 y 70 hicieron ayer un viaje en el tiempo. El destino final fue Gijón, concretamente el merendero El Prau del Sol de La Providencia, donde decenas de seguidores de la estética de mitad del siglo pasado se reunieron para revivir la época en la que el movimiento mod alcanzó su auge. Seguidores de varios países protagonizaron una de las actividades estrella en la programación del Festival Ye-Yé. En ella se respiró el mismo ambiente que en una tarde de amigos, pues todos llegaban con la misma intención. "Venimos disfrutar de una esfera familiar en la que todos nos conocemos", afirmaba el organizar, Félix Domínguez, con el que coinciden los asistentes. Una gran parte de ellos recorre varios países para asistir a eventos de esta índole cultural y compartir momentos con aquellos cuyos gustos son similares.

Desde las 13.00, el merendero recibió numerosas visitas desde Estados Unidos, Inglaterra o Alemania. Los que se quedaron con ganas de más aún podrán acudir hoy al local de La Providencia para gozar de su particular atmósfera. El DJ Elosúa hizo vibrar la tarde de la mano de clásicos que cuentan ya con más de 50 años de vida, como los del grupo "The Bo Street Runners" que hicieron bailar a los presentes durante horas.

Un mercadillo de prendas vintage y el sonido de esos éxitos fueron ayer la compañía perfecta para algunos como Eva López, que no se ha perdido ningún Festival Ye-yé desde hace más de 20 años. A esta edición llegó vestida con un look típico de los años 60 que define como "revival mod". Su gran experiencia en esta actividad le permite ahora destacar "la buena evolución que ha tenido el festival a lo largo del tiempo". "La verdad es que no pasa de mejorar", aseveró.

Lo hacía mientras, a su lado, todos se saludaban con naturalidad, porque en El Prau del Sol todos se conocen, de una u otra forma. El evento "alldayer" es la atracción del Ye-Yé que se aleja de conciertos multitudinarios y hace revivir la auténtica esencia de esta cultura porque, además de la intimidad que comparte el público, en el merendero también destaca la originalidad de las oportunidades. Ilana Medeiros, desde el mercadillo situado en la entrada, es la encargada de vestir a los clientes con ropa vintage elaborada durante el siglo pasado y que carece de diversidad de tallas. "La moda vintage escoge a su dueño y no al revés", afirma la dependienta sobre la dificultad que supone encontrar ropa de este estilo que se ajuste al comprador.

Un rincón de amigos en el que hoy aún se podrá disfrutar de un ambiente moderno con toques internacionales, como el que le da Birgit Fassbender, que llega desde Alemania fascinada por lo vintage y por "la alegría de los españoles". Acudir a El Prau del Sol es ahora la única e idílica manera de dar marcha atrás en el tiempo.