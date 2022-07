Foro y Ciudadanos unieron ayer sus voces para exigir a los responsables de Unicaja Banco que "asuman sus compromisos sociales y culturales" con Gijón tras la absorción de Liberbank por parte de esta entidad. Ambas formaciones solicitaron el mantenimiento de los patrocinios deportivos realizados hasta ahora y que se realice un inventario de la colección de arte ligada a la entidad financiera. A su vez, Foro hizo un llamamiento al Patronato de la Fundación Cajastur, tercer accionista de Unicaja Banco, y por tanto, "en una posición privilegiada para defender los intereses de Asturias", a juicio del portavoz municipal de esta fuerza política, Jesús Martínez Salvador.

El concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo recordó que, en los estatutos de la Fundación, se incluye "el deber de favorecer el progreso en Asturias". "Aunque no cabe duda de que, en los últimos años, han tomado decisiones que van en contra de este progreso", reprochó el edil, en relación a las sucesivas fusiones de entidades financieras. Según explicó, el retroceso de los patrocinios deportivos comenzó ya en 2012. "Ahora, el culmen ha llegado con la fusión de Unicaja Banco. Los patrocinios directamente desaparecen", apostilló Martínez Salvador. "Mientras, en Málaga, el Unicaja de Baloncesto recibe alrededor de siete millones de euros, en Gijón lo máximo que percibíamos fueron aproximadamente 60.000 euros; menos del l1%. Pero, aún así, ahora han decidido suprimirlo", criticó el concejal. Este forista recriminó que "no se trata de un problema económico porque es el quinto banco más poderoso de España y maneja activos superiores a los 110.000 millones de euros". "Por lo que 60.000 euros es una cantidad residual", añadió. "Esto demuestra que Asturias no les importa nada, han dejado de tener el poco arraigo y consideración que les quedaba con esta tierra", remató.

En cuanto a los compromisos culturales, la edil de Ciudadanos Ana Isabel Menéndez se remontó hasta el año 2007 cuando, según recordó, la antigua Caja Rural empezó a abandonar los proyectos e instalaciones culturales que tenía en la ciudad. Actitud que se ha agravado en la actualidad. "Hay una falta de sensibilidad con la cultura asturiana que tanto le ha dado, porque sin ella no sería nada a día de hoy", aseveró Menéndez. En este sentido, informó de que "hay miles de obras con las que Liberbank se quedó y que están sin inventariar", aunque puntualizó que las piezas de la colección de Fundación Cajastur "sí están recogidas en el inventario". "Nos parece surrealista que haya una fusión de cajas y no hayan compartido los respectivos inventarios de obras", criticó Menéndez. Al no estar registradas en ningún lugar, se desconoce el grueso de la colección.

Además, el director de la Fundación, según comunicó la edil de Ciudadanos, aseguró que "son obras que no tienen valor, que están colgadas en despachos". Menéndez recriminó que "no hay un acuerdo en torno al número de obras". "Dependiendo de las fuentes a las que preguntes te dicen que hay entre 2.000 y 10 000, imaginaos", destacó. Aparte del valor histórico-cultural de la colección, la concejala destacó que "presentar el inventario de las obras es una obligación legal".

"Es lamentable que los partidos de la oposición tengamos que liderar la defensa de los intereses de la ciudad", apostilló Pérez Carcedo, que aprovechó para pedir el apoyo del resto de concejales de la Corporación. "Hemos mandado un a propuesta de declaración institucional para lograr que el resto de concejales nos apoyen", explicó el concejal. Para ello, se necesita una mayoría cualificada, es decir, el respaldo de 25 de los 27 ediles. Tras lograr este refuerzo, podrán enviar un mensaje de unidad al Consejo de Administración de Unicaja y al Patronato de la Fundación Cajastur.