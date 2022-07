Inês Filipe toma con su piano el Evaristo Valle

Inês Filipe, la pianista portuguesa de Aveiro de 31 años, ganadora de premios a nivel nacional e internacional, llega hoy a Gijón para su recital titulado "De Portugal a Francia" en el Museo de Evaristo Valle a las 20.30 horas. Interpretará obras de los pianistas portugueses neoclásicos A. J. Fernandes, F. Lopes-Graca, y del francés impresionista C. Debussy.

Filipe no se adentró en la música profesional hace tanto. "Empecé a tocar el piano por diversión a los 14 años. Luego me puse a estudiar un grado superior de ingeniería y compaginé ambas cosas", explica la pianista. Pero tras terminar su grado superior, comenzó una intensa carrera profesional, pasando en un momento "fundamental" de su vida por las clases del pianista español Josep Colom.

El recital que interpretará en Gijón, titulado "De Portugal a Francia", se centra en compartir "la cultura portuguesa pasando por ciudades de Portugal, luego por España y por Francia", comenta Filipe. "En mis recitales primero me gusta transmitir un mensaje de la obra y de los compositores, el espíritu de la obra que voy a tocar, y así el recital no es algo frío y distante", cuenta. "No estamos en un recital solo para escuchar música, sino que estamos también para escuchar un mensaje de la historia de la obra", explica.

"Siempre hay un mensaje y una historia detrás de todas las obras. Tengo la costumbre de transmitir al público los pensamientos de los compositores, sus inspiraciones y lo que querían transmitir", remata, haciendo un breve adelanto de lo que va a ser su espectáculo musical, que abre un intenso ciclo estival de conciertos el aire libre del Museo Evaristo Valle.