"Con mucha ilusión". Así se siente Salomé Suárez, trabajadora de la administración de Lotería Nº1, en el número 19 de la calle Covadonga, después de que el 84.125, vendido en su negocio, se convirtiera hace dos días en el número de la suerte como primer premio en el último sorteo de la Lotería Nacional.

Suárez repartió 300.000 euros de una serie de este premio. Lo hizo entre diez de sus clientes. "Son gente de toda la vida, eso te produce mucha más alegría", explicó ayer la lotera, que no dejó de ver durante todo el día la llegada de personas en busca de suerte. "Hay un efecto llamada", aseveró.

Pero no es la primera vez que la fortuna llega a las inmediaciones del número 19 de la calle Covadonga. En los últimos 14 meses, es la tercera que Salomé reparte el primer premio. El último agraciado fue el número 66.009, que dejó 600.000 euros al centro de Gijón. Pero Salomé Suárez aún no se ha familiarizado con el "éxito". "Llego al trabajo buscando repartir premios, pero cuando ocurre, no me acabo de acostumbrar", explica.

La Administración Nº1 de Lotería celebra este año su nonagésimo tercer aniversario y lo hace mientras regala más ilusión que nunca a sus clientes: "Haber repartido varias premios hace que la gente se anime más a venir". En la calle Covadonga solo se espera que el primer premio "vuelva muchas otras veces".