Rescatan en Peñarrubia a cinco tripulantes de un pesquero en el que se abrió una vía de agua

Cinco personas fueron rescatadas ayer por la mañana en la costa de Gijón después de que su embarcación, el "Salena Tercero", sufriese una vía de agua a una milla al norte de la playa de Peñarrubia, muy cerca de la Isla de la Tortuga. Los cinco afectados fueron rescatados por otra embarcación pesquera que se encontraba en la zona y fueron trasladados hasta el puerto, ilesos. Ninguno precisó asistencia sanitaria. "Son compañeros que habían salido poco antes que nosotros a lo mismo. Nos avisaron por radio y fuimos directos, para eso estamos todos, para ayudarnos entre todos. Siempre estamos en comunicación y la intervención pudo ser rápida porque afortunadamente estábamos muy cerca", explicó Miguel Pantiga, patrón del "Siempre Cuca", la embarcación que logró auxiliarles ilesos, en conversación con este periódico.

La tripulación del "Salena Tercero", una embarcación de 13,50 metros de eslora, había salido de El Musel sobre las 6.30 horas en dirección a Peñarrubia en busca de ocle. Se encontraba el capitán, Jorge Raimundo Álvarez; un marinero, Óscar Barros Álvarez, y tres buzos. De pronto, sospechan, dieron con alguna piedra que afectó a la zona de estribor de proa de esta embarcación de madera cuando se encontraba a una milla de distancia de la playa. "Tuvimos una vía de agua y no había forma de achicar el agua", describió uno de los tripulantes afectados al llegar a puerto, en declaraciones a la TPA. El aviso por radio de los afectados a Salvamento Marítimo llegó a las 7.10 horas.

El operativo de rescate se puso en marcha (también se habilitó el Helimer de la base de El Musel, pero no fue necesaria su intervención), cuando, a las 7.37 horas, la embarcación "Siempre Cuca", informó que tenía ya a los cinco tripulantes afectados a bordo. Los tripulantes habían desplegado la balsa salvavidas por precaución, nada más ver que la entrada de agua era incontrolable, pero no fue necesario que llegasen a utilizarla. Uno de los buzos, a pesar de sus intentos, vio que era imposible taponar la vía de agua que se había abierto. A los tripulantes del "Siempre Cuca" les dio tiempo a llegar y que todos los marineros afectados subiesen a bordo antes del hundimiento total. Otras embarcaciones también se aproximaron a la zona para colaborar si resultaba necesario. "Todavía no habíamos empezado a recoger el ocle cuando ocurrió el incidente, pero cuando llegamos estaba entrando muchísima agua en el barco, y en poco tiempo terminó por hundirse", expone Pantiga.

Los rescatadores de Salvamento Marítimo, ya en la zona de Peñarrubia, confirmaron el hundimiento de la embarcación y procedieron a retirar del agua los restos del hundimiento, principalmente cabos. También se señalizó la zona con dos boyas por precaución (visibles desde la costa), para evitar nuevos incidentes de alguna embarcación que pudiera pasar por las proximidades.

El hundimiento fue cuestión de pocos minutos. De hecho, los más madrugadores del entorno de Peñarrubia, no se enteraron de nada de lo ocurrido. "Estábamos durmiendo y cuando nos despertamos ya no había nada", explicó una pareja, ayer sobre las 9.30 de la mañana, que habían hecho noche en la zona en una furgoneta.

Mancha de aceite

La retirada del barco hundido, explican desde Salvamento Marítimo, "depende del armador". Es cierto que, algunos usuarios de las playas de la zona, alertaron ayer por la tarde de la presencia de una mancha de aceite en el agua. Tras avisar la Policía Local, confirmaron ayer fuentes muncipales, sobre las 15.30 horas, "un equipo de dos bomberos tomó muestas conforme al Protocolo por Contaminación Marina y las ha remitido al centro de análisis de la Estación Depuradora de La Perdiz" para proceder a su análisis.