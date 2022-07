Aplauso unánime de la oposición y de la patronal hostelera Otea a la organización del Gijón Open, el torneo de la ATP 250 que se celebrará en el Palacio de los Deportes de La Guía entre el 8 y el 16 de octubre y cuyo impacto económico se calcula en cuatro millones de euros. Ciudadanos destacó la importancia de la cita "puesto que solo hay tres torneos internacionales que se celebren en España". Foro anunció que apoyará la modificación presupuestaria necesaria para movilizar 1,2 millones de euros de las cuentas municipales para organizar el campeonato, mientras que Podemos–Equo consideró que es "una buena noticia siempre que no se desatienda la falta de patrocinios de los equipos de máxima categoría". El Partido Popular se centró en la capacidad de la competición "para generar repercusión mediática", mientras que Vox la ensalzó porque "contribuirá a desestacionalizar el turismo". Mientras, Otea valoró que el Gijón Open tendrá "un beneficio intangible, como es la proyección internacional".

El portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, comenzó por elogiar al equipo del Patronato Deportivo Municipal. "Gijón puede convertirse en un importante referente nacional en el mundo del tenis, es una ciudad volcada con el deporte, como demuestran las citas que hay prácticamente cada semana", recapituló. Sarasola valoró también el impacto económico de la cita. "Puede ser un importante aliciente económico en un momento complicado, al traer a muchos visitantes que se hospedarán y consumirán en la ciudad", señaló. Además analizó la capacidad para generar atracción entre los jóvenes. "Será un atractivo para los niños y jóvenes que se inician en este deporte, todo ello potenciado por la figura de Pablo Carreño", agregó el portavoz del partido naranja, que pidió estar alerta con el gasto. "Hay que estar vigilantes con el presupuesto municipal pues hablamos de una cantidad muy importante, de más de 1,2 millones de euros. Esperemos que la ciudad los recupere, incluso con superávit", finalizó.

Foro valoró la organización del Gijón Open de forma positiva. El portavoz Jesús Martínez Salvador anunció ayer que su grupo municipal dará su voto a favor para allanar la modificación presupuestaria necesaria para organizar el torneo. "Celebramos que Gijón haya ganado la carrera para acoger un torneo de la ATP 250 y queremos felicitar a la Federación Asturiana de Tenis por ello", expuso el concejal forista. "Este evento tiene todos los ingredientes para ser muy positivo para la ciudad y al contrario de como actúo el PSOE con la organización de la Copa Davis bajo el gobierno de Foro, nosotros estaremos sumando y no poniendo piedras en el camino", se sinceró Martínez Salvador.

También a favor se mostró Podemos-Equo, aunque con más matices que el resto de las formaciones. Laura Tuero pidió que el torneo no detraiga recursos de los clubes locales ni de las instalaciones municipales. "Es una buena noticia, siempre que no se desatiendan las inversiones en las instalaciones públicas y en la ampliación de los nuevos equipamientos prometidos y necesarios para los clubes gijoneses", remarcó la edil. "Parece que la licencia es solo por un año al cancelarse la gira asiática y esperamos que la posibilidad de buscar patrocinadores logre resultados sostenibles en lo económico y que no se merme la inversión en el deporte gijonés", razonó Laura Tuero.

La portavoz municipal del Partido Popular, Ángela Pumariega, mostró una línea similar a sus homólogos. "Potenciará a Gijón como referente internacional y nacional del deporte por la gran repercusión mediática que tiene un evento como este", valoró. "Será un evento muy positivo, que atraerá turismo y ayudará a la economía local. También va a impulsar el deporte base gracias a los grandes deportistas que van a jugar en nuestra ciudad, como es el caso de Pablo Carreño", insistió la concejala. Eladio de la Concha, portavoz de Vox, también se mostró satisfecho. "Es un gran acontecimiento que pone a Gijón en el escaparate internacional y que puede constituirse en motor de arrastre para que vengan otros nuevos eventos", argumentó. "Va a ser un elemento para desestacionalizar el turismo y las actividades económicas relacionadas con el mismo, que están muy concentradas en los meses de verano", puntualizó.

Para Otea, la llegada del Gijón Open se trata de "un gran éxito para Asturias". La patronal hostelera felicitó tanto al Ayuntamiento como a la Federación Asturiana de Tenis por haber conseguido que la cita recale en Gijón. "Estas son las actividades que verdaderamente benefician a una ciudad y a una región", afirmó ayer Otea en un comunicado. La patronal de la hostelería se mostró contenta no solo por el retorno económico de cuatro millones de euros que puede dejar la cita tenística sino "por la indudable repercusión mundial que generará". Otea afirmó que el Gijón Open traerá a la ciudad miles de visitantes, lo que será un factor importante para "desestacionalizar el turismo". "Dará mucha proyección internacional antes, durante y después de que se celebre el campeonato", zanjó la patronal.