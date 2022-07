Debut festivo a pie de campo

La Asociación Esto ye Ciares, recientemente fundada, organizó ayer una jornada festiva en el campo de fútbol de La Cruz. El comunicador Pachi Poncela dio el pistoletazo de salida con su pregón. Recordó que, aunque no es estrictamente del barrio, sí se crió en la próxima calle Balbín y tiene "cachines de alma en Ceares", como su bautismo en la iglesia de San Andrés. "Además, la primera vez que me puse delante de un micrófono fue en la Casina de Ciares", indicó. Fue un discurso animado con el que arrancó más de una carcajada a los asistentes. "Levantad la mano quiénes estéis dispuestos a hacerme fíu adoptivu del barriu", aseveró Poncela, que dio su discurso desde la grada, para jolgorio general.

Hubo espacio también para los homenajes, en este caso "un reconocimiento a la teyera del año", Gloria Suárez. Vecina del barrio, "muy querida" y colaboradora activa con sus contribuciones. Por ello, la asociación decidió otorgarle una placa conmemorativa y un ramo de flores.

Como en toda fiesta, no faltó la música, en este caso, una actuación de tonada. Se sumaron a la celebración el gaitero Vicente Prado, "el Pravianu" y, a la voz, Celestino Rozada. Ambos le hicieron un guiño a la ciudad con piezas como "La playina de Xixón" y "Carbonera". Momento en el que Rozada aprovechó para confesar que "Gijón es como una segunda casa". "Por eso me gusta tanto cantar aquí. Además, me tratáis muy bien siempre que vengo", indicó.

Más tarde, los organizadores colocaron mesas y sillas en el campo de fútbol para que los asistentes disfrutaran de la jira popular, un almuerzo en familia en la que cada uno llevó su propia comida. Tras la sobremesa, y con las fuerzas del festín, llegó el toque deportivo de la mano de juegos tradicionales y deportivos. Colaboraron en ello la Asociación Cultural Esbilla, el Gijón Fútbol Femenino y el Club de Balonmano Gijón.

A las 19.00 horas volvieron las actuaciones musicales con "Los trestículos", "Ciares Fiends Band" y "Sentencia2". Además, los socios y socias de la asociación Esto ye Ciares recibieron el bollu preñao en su estreno como organizadores de unas fiestas.