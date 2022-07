"En el Monte Areo había dos focos y olía a queroseno: creemos que el incendio fue provocado"

Tres días de intenso trabajo permitieron a los integrantes del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón, –con el impulso que les dio al final la lluvia caída en la noche del jueves y el descenso de temperaturas– extinguir el incendio que se originó el pasado martes por la tarde en el Monte Areo y que los bomberos consideran que fue provocado por los distintos focos de las llamas y el olor a queroseno del que alertaron algunos de los efectivos desplazados. Pero la calurosa meteorología volvió ayer sábado a reactivar las llamas en dos puntos, lo que motivó que desde el parque de Roces se enviara un todoterreno, un vehículo forestal y una cuba con agua y cuatro bomberos para mantener el control de los dos focos, "facilitado por la densa capa de vegetación y el calor que sigue almacenando el suelo". Pablo Ferrío Pequeño (Cee, La Coruña, 1975), jefe del servicio, advierte de la importancia de tener los montes y bosques del concejo limpios para evitar episodios similares.

–¿Cómo fue la primera toma de contacto con el incendio del Monte Areo?

–Se desplazó el equipo de bomberos con tres personas para hacer una primera valoración, acometiendo inicialmente las labores con dos camiones forestales (cada uno con un depósito de dos mil litros de capacidad) y una cuba (con diez mil litros), que iba suministrándoles el agua. Ese primer día, martes, actuamos y los dos focos simultáneos que teníamos los dimos como bastante controlados, pero mantuvimos gente controlando por la noche para que no se desmadrara porque el fuego, en la parte sur, estaba muy cerca de las viviendas.

–Pero se reavivó.

–El problema fueron las condiciones meteorológicas, muy favorables para que el incendio volviera a reiniciarse. Puedes tenerlo apagado, pero el terreno sigue caliente y, si hay brasas, con un poco de viento, como se levantó ese día, te obliga a volver a empezar. Es demoledor.

–¿Fue muy duro el trabajo?

–Tuvimos que ir dando relevo a la gente, porque son condiciones muy fastidiadas. El mismo martes sumamos luego a otros tres y luego dimos relevo con otros seis, y así se fueron relevando el resto de días. En total fueron entre los 20 y 25 efectivos dándose relevos, más la ayuda que nos prestaron desde Bomberos de Asturias, con cuatro efectivos en la zona, además del helicóptero par echar agua desde el aire.

–¿Por qué no intervino Bomberos de Asturias desde el primer momento?

–Nosotros lo teníamos controlado, y cuando llegamos a ese punto de control eran las ocho de la tarde del martes, y a esas horas el helicóptero ya no vuela. Vino al día siguiente. Sé que ha habido vecinos que han protestado por este asunto, pero el helicóptero no puede volar siempre que uno quiere. Además, que Bomberos de Asturias estaban movilizados en Ibias y Villayón, porque había incendios más importantes y graves allí. El del Monte Areo, afortunadamente, era de menor entidad.

–¿Cómo se organizaron para sofocar las llamas y evitar que hubiera riesgo para las viviendas próximas?

–Perimetramos la zona, tres kilómetros que ocupaban quince hectáreas, e intentamos que no se extendiera el fuego. La orografía del terreno también nos perjudicó muchísimo, porque hay zonas de un gran desnivel que no permitía acceder a los bomberos para atacar el agua. En esta zona las labores son difíciles, porque los eucaliptos, además, funcionan como paraguas y apenas llega el agua del helicóptero al suelo. Es difícil precisar el agua, pero utilizamos muchos miles de litros de agua.

–¿Sospechan qué pudo originar el incendio?

–Creemos que fue intencionado porque tuvo varios focos simultáneos cuando se originó, además de que un compañero que nos aseguró que había olido a queroseno, a esas pastillas. Era una zona con muchos restos de ramas y en la parte noroeste cogió mucha intensidad. En esa zona fue donde se centró Bomberos de Asturias, desde el helicóptero y con cuatro efectivos. No sé la normativa, pero los propietarios, deberían tener limpia la zona, aunque también es cierto que no sería el primer propietario que le prende fuego al terreno para no tener que limpiarlo a mano. Deben estar también concienciados.

–¿El Monte Areo estaba en malas condiciones de cuidados cuando se originó el incendio?

–El monte estaba bastante sucio. Había mucha maleza, helechos secos... Hay otras zonas que están igual. Es una cuestión de la Consejería y de los propietarios. Nosotros solo podemos hacer recomendaciones, que es que los montes estén limpios, en un buen estado de conservación. Eso es fundamental. Estos montes están destinados a la producción de leña, y muchas veces dejan allí las ramas, lo que hace que vayan creándose capas. Además, bajo los eucaliptos hay bastante vegetación, no ocurre así con los pinos. Los propietarios deben ser responsables y recomendamos que se limpien los montes porque supone un grave riesgo.

–¿Ayudaron las condiciones meteorológicas para extinguir el incendio?

–Lo mejor que puede pasar es que haya un poco de llovizna y el ambiente esté húmedo, porque así las temperaturas bajan y la propagación del fuego es menor. El jueves llovió con algo más de intensidad por la noche y lo declaramos extinguido, pero sigue habiendo humo y combustión en determinados puntos de la zona afecta. Entonces, si ahora se suceden varios días de buen tiempo, seco, sigues teniendo el riesgo de tener que volver a empezar, como ocurrió ayer sábado. Hay mucha cotolla, helecho seco que se prende muy fácil.

–¿Es por ello que mantendrán la vigilancia en la zona durante los próximos días?

–Sí. En función de las condiciones meteorológicas, seguiremos pasando para hacer una valoración y decidir si hay que dejar a alguien de control en el Monte Areo, porque más vale adelantarse y prevenir que surja un foco que estar en el parque de bomberos y enterarte cuando ya ha pasado.

–¿Son habituales los incendios en montes y bosques en el concejo de Gijón?

–En Gijón no hay mucha masa forestal y por eso no son habituales los incendios, afortunadamente. Hay algo todos los años en el Monte Areo, también de vez en cuando algo en la zona de las playas de Serín o Peñarrubia, pero no tenemos muchos incidentes. Además, nuestro clima es beneficioso para evitar los incendios. Pero las personas deben ser conscientes y tomar precauciones. Aunque se repita muchas veces. Pero cuando uno viene al monte, debe tener cuidado si hace barbacoas, no dejar cristales, que pueden hacer efecto lupa, y también mucho cuidado con las colillas, porque con la vegetación seca es muy peligroso. La gente debe estar concienciada.

–¿Es difícil gestionar un incendio como el del Monte Areo con los efectivos que están en el parque o es difícil atender otro incidente simultáneo?

–El parque debe seguir funcionando y no puedes desplazar a todos los efectivos del turno, porque pueden surgir otros problemas en la ciudad a los que también debes dar respuesta. Ocurrió el martes, por ejemplo, que al mismo tiempo del incendio en el Monte Areo se tuvo que intervenir por una mujer atrapada por un coche en la calle Quevedo y por una parapentista que se lesionó la pierna en el Pico del Sol. La actividad no cesa y a veces, como pasó, tienes que llamar a gente a casa. No obstante, siempre un mínimo de 13 efectivos cada turno.

–¿Se mejorará el número de efectivos en los próximos meses, tal y como demandan los propios bomberos de Gijón?

–Sí. Hemos mejorado ya la situación con la incorporación este año de nueve efectivos más. Y ahora está previsto convocar una oposición este año para incorporar a 14 efectivos más. El año que viene esperamos tener 19 bomberos por turno en el parque de Roces.