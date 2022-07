"Olés" asturianos en la plaza de Santander: "Es como el exilio"

Con claveles, pañuelos blancos para pedir orejas, y alguna que otra bandera de Asturias. Así marcharon ayer decenas de aficionados taurinos de la región hacia Santander, para acudir al inicio de la Feria de Santiago, cuyo empresario, José María Garzón, tendió la mano ante la ausencia de toros este año en Gijón. Muchos fueron por su cuenta, para disfrutar del día en la vecina Cantabria, pero otros muchos aprovecharon los autobuses organizados por el responsable de la empresa Lances de Futuro. "Es una pena lo que está pasando con El Bibio y la feria de Begoña. Nos vemos obligados al exilio, como en otra época, igual que en la dictadura cuando muchos viajaban a Francia desde España para otras cosas. Pero la mayor pena es que es por culpa de un partido, el PSOE, que tanto luchó por las libertades en este país", reflexionaba Ana Rodríguez, secretaria de la Federación de Peñas Taurinas de Asturias, antes de salir.

El autobús de la Gota de Leche salió pasadas las tres de la tarde con destino al coso de Cuatro Caminos, donde toreaban Alejandro Talavante, Pablo Aguado y Manuel Diosleguarde, que tomaba la alternativa y logró salir en hombros tras cortar una oreja a cada toros. Los tres diestros han actuado en tiempos pasados en El Bibio, una plaza que actualmente se encuentra cerrada por, según el Ayuntamiento tras anunciar el fin de las corridas de toros en Gijón, riesgo de hundimientos en la zona de los tendidos. "Esta situación es injusta y desproporcionada, pero estoy seguro que en 2023 los toros volverán a Gijón", valora, por su parte, Manuel Valledor, que acudirá otras tres tardes a los toros a Santander. "Y a Bilbao y a más ferias", asegura.

Las peñas de la región como las de José Tomás, Peña Astur y la de Miguel Abellán, también estuvieron ayer presentes en el inicio de la Feria de Santiago. Otras, como la de Eduardo Dávila Miura y Miguel Ángel Perera acudirán el miércoles y el viernes, respectivamente, para ver actuar a los toreros que dan nombre a su colectivo.

Son precisamente las peñas taurinas quienes quieren mantener activa la tauromaquia en la ciudad a pesar de que este año no vayan a sonar clarines y timbales en El Bibio. Es por ello que desde la Federación se ha solicitado al Ayuntamiento un permiso para poder celebrar la tradicional misa del día de Begoña, el 15 de agosto, en el ruedo del coso. Esta tradición de muchos años, entienden los aficionados, no supondría peligro alguno al no tener que utilizar los tendidos. Además, otras peñas tienen previsto celebrar en esas fechas sus tradicionales comidas de socios, y desde la Federación se quiere impulsar un encuentro de aficionados taurinos durante la Semana Grande. A todas esas iniciativas se suma el objetivo de celebrar un festejo taurino en Benia de Onís en el mes de agosto.